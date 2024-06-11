Konyaaltı'ndan üç noktada ücretsiz kurban kesimi

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıkları tamamladı. Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerindeki kurban kesim yerlerinde ücretsiz kasap hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, www.konyaalti.bel.tr/kurban-kayit adresinden randevu alması gerekiyor.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında ücretsiz kurban kesim hizmeti için üç nokta belirledi. Küçükbaş kurban kesmek isteyenler vatandaşlar Liman ve Siteler mahallelerinde bulunan kapalı pazaryerlerinde; büyükbaş kurban kesmek isteyenler ise Altınkum Mahallesi Kapalı Pazaryerinde kesim yaptırabilecek.

MUTLAKA RANDEVU ALIN

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Boğaçay yanı) üzerinde bulunan kurban satış noktasından kurbanlıklarını alabilecek. Ücretsiz kurban kesiminden yararlanmak isteyen vatandaşların Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi ve www.konyaalti.bel.tr/kurban- kayit adresinden randevu alması gerekiyor.

TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK

Konyaaltı Belediyesi olarak Kurban Bayramı’na yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri aldık. Kurban kesim noktalarında hijyen ve güvenli kesim konularını çok önemsiyoruz. Belediye olarak kurban kesimi için 3 nokta belirledik. Kurban kesiminde uzman kasaplarımız görev yapacak. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.