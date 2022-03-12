Litvanya Kültür Parkı törenle açıldı

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Litvanya Kültür Parkı açılışında “Antalya’mızın farklı kültürlerin evinde gibi kendini rahat hissedebildiği bir yer olmasına gayret ediyor, bu misyonu sürdürüyoruz” dedi.

Antalya’da Litvanya’nın bağımsızlığının 32’nci yıl dönümü anısına Litvanya Kültür Parkı, Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen törenle açıldı. Fener Mahallesi’nde bağımsızlıklarının 30’uncu yılında yerleşik Litvanların anıt ağaç diktiği parkın açılışına Türkiye'deki Litvanlar Derneği Başkanı Elena Malasauskaite, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Litvanya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Mine Okudur Gül, Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis katıldı. Açılışta ayrıca, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Rafet Zeybek de yer aldı.

Tören, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Türkiye'deki Litvanlar Derneği Başkanı Malasauskaite, konuşmasında, “Kim düşünebilirdi ki Antalya gibi uzak yerde Litvanya adına parkımız olacak. ‘Nerede buluşalım’ dediğimizde artık yerimiz belli” dedi. Litvanya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Mine Okudur Gül ise Litvanya’nın bağımsızlık gününü kutlarken parkın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

‘SAVAŞIN HAKLI AÇIKLAMASI OLAMAZ’

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Degutis, Türkçe “Merhaba” diyerek başladığı konuşmasında “Öncelikle bu parkın açılışını sağlayan herkese son derece samimi bir şekilde teşekkür etmek istiyorum” dedi. Ülkesinin 32’nci bağımsızlık yılını kutlarken Antalya Muratpaşa’da olmaktan son derece onur duyduğunu dile getiren Büyükelçi Degutis, şunları söyledi:

“Bu 32 yıl içinde Antalya çok milletten oluşan bir şehir haline geldi. İnsanlar buraya sadece tatile gelmiyorlar. 23 sene önce ben de tatile gelmiştim ama yaşamak için de insanlar burayı seçiyorlar. O yüzden bu parka sadece Litvanların ve Türklerin değil her milletten insanların gelmelerini umut ediyorum. Aynı zamanda bu parkı Avrupa’nın ve dünyanın büyük endişelerle karşılaştığı bir zamanda açıyoruz. Bugün artık Ukrayna’daki savaşın 17’nci günü. Ukrayna hem Litvanya’ya hem de Türkiye’ye yakın bir yer. Bu savaşın hiçbir haklı açıklaması olamaz.”

‘KOMŞULUĞUNUZDAN ONUR DUYUYORUZ’

Belediye Başkanı Uysal ise açılışa katılan Litvanları “Komşuluğunuzdan onur duyuyoruz. Sizlerle birlikte yaşıyor olmaktan çok mutluyuz” sözleriyle selamladı. Antalya’nın bugün Orta Avrupa, Karadeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun en fazla turist ağırlayan kenti, Akdeniz’in en fazla turistik yatak kapasitesine sahip bölgesi olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Antalya’mızın farklı kültürlerin evinde gibi kendini rahat hissedebildiği bir yer olmasına gayret ediyor, bu misyonu sürdürüyoruz” dedi.

Ukrayna’da yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, “Savaştan etkilenen bütün insanlara manevi desteğimizi gönderiyor, Litvanya’nın da bağımsızlık günün kutluyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİYE NUTUK HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Büyükelçi Degutis karşılıklı hediyelerini sundu. Başkan Uysal, Antalya’nın en görkemli tarihi yapılarından Hadrianus Kapısı’nın cam üzerine işlenmiş plaketiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eseri Nutuk’un İngilizce baskısını Büyükelçi’ye takdim etti.

BASKETBOL ATIŞI YAPTILAR

Açılışın sonunda Başkan Uysal ve Büyükelçi Degutis parkta bulunan basketbol potasında teke tek atış yaptı. Ceketlerini çıkarıp faul çizgisine geçen Ümit Uysal ve Ricardas Degutis, ilk atışlarını kaçırırken diğer atışlardaki başarısı alkış aldı. Büyükelçi, sahada Başkan Uysal’a ülkesinde 23 kez kupa kazanan ve EuroLeague şampiyonluğu da bulunan Zalgiris Kaunas forması hediye etti.