  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de iftar sofrası kurdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de iftar sofrası kurdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de iftar sofrası kurdu
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu Selendi’de kurduğu iftar sofrasıyla yaşattı.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek, "İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizlerle aynı sofrada olmak, aynı lokmayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan’ınız mübarek olsun. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Nice bayramlara hep beraber coşkuyla erişmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu Selendi’de kurduğu iftar sofrasıyla yaşattı.

CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, ilçeleri için planlanan projelerin gündemde olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız Ferdi Zeyrek’in seçim sürecinde verdiği sözlerin arkasında durduğunu görüyoruz. Çiftçiden esnafa, gençlerden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kadar herkes için projeler hazırlanıyor. 2025 yılı itibarıyla Selendi’ye yeni müjdeler geleceğine inanıyorum. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e bu organizasyonu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonları bundan sonra ilçemize yapılacak çeşitli hizmetlerin açılışlarında da görmek istiyoruz" dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, açığa çıkınca ortalık karıştı Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, açığa çıkınca ortalık karıştı Türkiye'nin kanını donduran anne dehşetinde tüyleri diken diken eden ayrıntılar Türkiye'nin kanını donduran anne dehşetinde tüyleri diken diken eden ayrıntılar Murat Ülker ''Yahudi'' iddialarına ilk kez yanıt verdi Murat Ülker ''Yahudi'' iddialarına ilk kez yanıt verdi DEM Parti'nin ziyareti sonrası AK Parti'den ''Nevruz'' kararı DEM Parti'nin ziyareti sonrası AK Parti'den ''Nevruz'' kararı Bir mahalleyi haritadan silen felaketten kurtulanlar o anları anlattı Bir mahalleyi haritadan silen felaketten kurtulanlar o anları anlattı Önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor! Önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor! Bu firmada en düşük maaş 102 bin TL'ye yükseldi Bu firmada en düşük maaş 102 bin TL'ye yükseldi Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu Celal Şengör'ün ''Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek'' çıkışına 5 maddelik yanıt! Celal Şengör'ün ''Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek'' çıkışına 5 maddelik yanıt! Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar ile sürpriz adım Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar ile sürpriz adım
Akit yazarından ünlü şarkıcıya çirkin saldırı: ''İç çamaşırı ile sahneye çıkan bacak gösterici'' Akit yazarından ünlü şarkıcıya çirkin saldırı: ''İç çamaşırı ile sahneye çıkan bacak gösterici'' Bomba iddia: Koç Holding Türkiye'den gidiyor mu? Bomba iddia: Koç Holding Türkiye'den gidiyor mu? Asrın felaketi sonrası inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti havadan görüntülendi Asrın felaketi sonrası inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti havadan görüntülendi Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor Suç makinesi kadından inanılmaz taktik: 14'üncü çocuğunu doğurdu, serbest kaldı Suç makinesi kadından inanılmaz taktik: 14'üncü çocuğunu doğurdu, serbest kaldı Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Yasa teklifi TBMM'de! Türkiye'de emeklilik yaşı değişebilir! Yasa teklifi TBMM'de! Türkiye'de emeklilik yaşı değişebilir! İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada 4 yaşındaki Melike'yi anne ve babası işkenceyle öldürüp göle atmış! 4 yaşındaki Melike'yi anne ve babası işkenceyle öldürüp göle atmış! Başı açık kadın ve kız öğrencilerin önünü kesip bu bildirileri dağıttılar! Başı açık kadın ve kız öğrencilerin önünü kesip bu bildirileri dağıttılar!