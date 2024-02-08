Mansur Yavaş: ''Emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıydı''

Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal desteklerin önemine vurgu yapan Yavaş, "İhtiyacı olan herkese desteğimiz devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ndeki emeklilerle bir araya geldi.

Yavaş, ziyarette belediyecilik anlayışında herkese eşit hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. Emeklilere sağlanan desteklerle ilgili konuşan Yavaş, "Bizim belediye olarak tabi ki toplumun her kesimine ulaşmamız lazım. Belediye vatandaşın doğumundan ölümüne kadar insanların her şeyiyle ilgilenir. Vatandaşa konforlu alanlar yaratır ve vatandaşın rahat etmesini sağlar. En önemlisi de geçimiyle ilgilenir. Bu nedenle bizim sosyal destekte bulunduğumuz 200 bin aile var." şeklinde konuştu.

"EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALIYDI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik sosyal desteklerin önemine dikkat çekti. Yavaş, "Bizim sosyal destekte bulunduğumuz 200 bin aile var. Ancak son zamlardan sonra emeklilerin önce 7 bin 500 alması sonra bunun 10 bin liraya çıkarılması bizim sosyal destek verdiğimiz ailelerin kriterlerine uymaya başladı. Gönlümüz en azından asgari ücrette eşitlenmesini isterdi. Ama emekliler asgari ücretin altında ücret almaya başlayınca tabii ki biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz de emeklilerimize bir çağrı yaptık. ‘Durumu uyanlar belediyeye başvursun. Biz onlara destek olacağız’ dedik. Bugün itibarıyla 31 bin emekliye 6 aydır biner lira destek oluyoruz. Et yardımı altında 400 TL yardım yapıyoruz. Kış dolayısıyla doğal gaz desteği yapıyoruz. Bu zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü kuvvetini bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yavaş, emeklilere yapılan sosyal yardımların artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında diğer adaylara da seslenen Yavaş, hükümete mensup adayların da emeklilere destek olması gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş ziyaretini resmi X hesabından da paylaştı.