Mansur Yavaş ilk dönem projelerini başkentlilere anlatacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev döneminde kente kazandırılan yatırım projelerini Başkentlilere anlatacak. 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen “5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 27 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 2019 yılından 2024 yılına kadar Başkentte gerçekleştirilen ve devam eden projelerini Başkentlilere anlatacak.

“5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda Başkentlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

YAVAŞ 5 YILINI ANLATACAK

Tanıtım toplantısında; ulaşımdan altyapıya, eğitimden yeşil alanlara kadar Ankara’ya kazandırılan tüm projeler tek tek Başkentlilerle paylaşılacak. Yavaş, Ankara Spor Salonu’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek olan tanıtım toplantısında devam eden projeler hakkında da güncel bilgiler verecek.

Ankara’da şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyen Yavaş, gerçekleştirilen projelerin maliyetlerini de açıklarken Başkentlilere yeni dönem Ankara projeleri hakkında bilgiler de verecek.