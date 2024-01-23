  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş ilk dönem projelerini başkentlilere anlatacak

Mansur Yavaş ilk dönem projelerini başkentlilere anlatacak

Mansur Yavaş ilk dönem projelerini başkentlilere anlatacak
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev döneminde kente kazandırılan yatırım projelerini Başkentlilere anlatacak. 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen “5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 27 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 2019 yılından 2024 yılına kadar Başkentte gerçekleştirilen ve devam eden projelerini Başkentlilere anlatacak.

“5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda Başkentlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

YAVAŞ 5 YILINI ANLATACAK

      Tanıtım toplantısında; ulaşımdan altyapıya, eğitimden yeşil alanlara kadar Ankara’ya kazandırılan tüm projeler tek tek Başkentlilerle paylaşılacak. Yavaş, Ankara Spor Salonu’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek olan tanıtım toplantısında devam eden projeler hakkında da güncel bilgiler verecek.

     Ankara’da şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyen Yavaş, gerçekleştirilen projelerin maliyetlerini de açıklarken Başkentlilere yeni dönem Ankara projeleri hakkında bilgiler de verecek.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu