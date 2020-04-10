Mansur Yavaş işsiz kalan nakliyeciler için çalışma başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda desteği kolilerinin dağıtımında, salgın nedeniyle işinden mahrum olan nakliyeci kardeşlerimizle çalışma kararı aldık. Zor günlerde esnafımızı yalnız bırakmayacak, hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" diye yazdı.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak ve belediyemizin iş yükünü azaltmak için, gıda kolilerinin dağıtımında nakliye esnafı ile ücreti karşılığında iş birliği yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: