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  4. 10 Nisan 2020 20:45

Mansur Yavaş işsiz kalan nakliyeciler için çalışma başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maske üretimi konusunda terzi esnafı ile anlaşmasının ardından, nakliyeciler için de çalışma başlattı.

Mansur Yavaş işsiz kalan nakliyeciler için çalışma başlattı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda desteği kolilerinin dağıtımında, salgın nedeniyle işinden mahrum olan nakliyeci kardeşlerimizle çalışma kararı aldık. Zor günlerde esnafımızı yalnız bırakmayacak, hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" diye yazdı.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak ve belediyemizin iş yükünü azaltmak için, gıda kolilerinin dağıtımında nakliye esnafı ile ücreti karşılığında iş birliği yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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