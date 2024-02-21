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Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.

İşte Mansur Yavaş'ın https://www.mansuryavas.com.tr/mal-varligi/ internet sitesinden açıkladığı mal varlığı:

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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