Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde geçen seçimlerde olduğu gibi mal varlığını açıkladı.
İşte Mansur Yavaş'ın https://www.mansuryavas.com.tr/mal-varligi/ internet sitesinden açıkladığı mal varlığı:
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