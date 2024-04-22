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Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırpılarak yayınlanan videosunun orjinali ortaya çıktı. Bundan 5 yıl önce gerçekleşen toplantıdaki söylemleri saptırılan Mansur Yavaş’ın aynı gün BM ve AB yetkililerine söylediği gerçek sözler ortaya çıktı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediği iddia edilen "Yerel Halk" tanımını tartışırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırpılarak yayınlanan videosunun orjinali ortaya çıktı. Bundan 5 yıl önce gerçekleşen toplantıdaki söylemleri saptırılan Mansur Yavaş’ın aynı gün BM ve AB yetkililerine söylediği gerçek sözler ortaya çıktı.

Mansur Yavaş o konuşmasında montajla kırpılan videonun aksine şu ifadeleri kullanmıştı:

“Avrupalı uzak bakıyor ve sadece sınırlı sayıda mülteci kabul ediyorlar. Türkiye'deki Suriyeli sayısı demografik yapımızı da bozar hale geldi. En güzeli vatanlarına bir an evvel dönmeleri. Terör olayları ortaya çıkabilir. Bunda da Avrupa'nın sorumluluğu var.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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