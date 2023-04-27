Mansur Yavaş'tan Bakan Bozdağ'a ''şampanya'' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yavaş, ''Şampanya ile kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz'' sözlerine yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Tekirdağ mitinginde vatandaşlara hitap etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ''14 Mayıs'ta 2 fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak'' sözlerine yanıt veren Yavaş, ''Adalet Bakanı 'Şampanya ile kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz' demiş. Aynısını 2019'da bize de yaptılar. Biz o işgal altındaki belediyeden Ankara’yı kurtardığımız için sabah Hacı Bayram'da şükür namazı kıldık, göreve başladık." ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“BİZ GÖREVE ŞÜKÜR NAMAZIYLA BAŞLADIK”

Türkiye biliyor kimin milli kimin gayri milli olduğunu. Adalet Bakanımız “şampanyayla kutlayanları mı, sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz?” demiş. Ben Ankara’dan bir örnek vereceğiz, aynısını Rize’de yaptılar. Biz işgal altındaki belediyeden Ankara’yı kurtardığımız için sabah Hacı Bayram Camii’nde şükür namazı kıldık, bismillah diyerek de göreve başladık.

“GEREKİRSE AMERİKALILAR DA FÜZE YİYECEK”

Suriye’de bugün YPG’lilerle PKK’lılara silahlı eğitim veren Amerikalılar da lazım olursa o füzeleri yiyecek. Ağzınızı açamıyorsunuz orada verilen eğitimlere.

“BEBEK KATİLİ CEZASINI ÇEKMEDEN ÇIKAMAYACAK”

3 defa terörist başını bırakmak için terörle mücadele kanununu meclise getirdiler. CHP milletvekillerinin protestosuyla geri çekmek durumunda kaldılar. O bebek katili cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamayacak. Getirdikleri o eski kanun tasarılarını bakıyorum, çıkarırsanız yine siz çıkarırsınız. İmralı’ya daha önce kaç kere heyet gönderdiniz. Aynı görüşleri savunan partiyi yanınıza aldınız. Madem ittifak değilsiniz neden listeye aldınız? Utanıyorsunuz da neden milletin karşısına getirdiniz? HÜDA PAR’ın da Türk bayrağıyla sorunu var. Meclis’te yemin edecek misiniz denince edeceğim demedi, bakacağız dedi. Ne işin var o zaman Meclis’te.

15 MAYIS MESAJI

Sevgili Tekirdağlılar, 15 Mayıs’tan sonra o geminin üstüne çıkıp gezemeyeceksiniz. Ya Millet İttifakı’nı iktidara getireceksiniz, aksi taktirde 15 Mayıs’tan sonra faturalarla pahalılıkla baş başa kalacaksınız. İşsizler iş bulamayacak. Önceden kime oy verdiyseniz verin. Eğer 1 yıl, 3 yıl öncesine göre durumunuz düzeldiyese yine oy verin. 21 yıldır bunu düzeltemeyen iktidardan iyilik beklemek hayal olur. 15 Mayıs’tan sonra 21 yıldır yapamadığını vaat eden iktidarla devam etmek isteyen eder.