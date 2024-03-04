Mansur Yavaş’tan Sincan’da gövde gösterisi: ''Dara düşen kim varsa hızır gibi yanında olduk''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını Vatan Caddesi’ni dolduran coşkulu halkın katılımıyla gerçekleştirdi. Konuşması vatandaşların alkış ve sloganlarıyla sık sık kesilen Yavaş, “6 milyonluk Ankara'da dara düşen kim varsa, belediye hizmetine ihtiyacı olan kim varsa, işte bu belediye hızır gibi yanında olmuştur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe gezerek Seçim Koordinasyon Merkezi açmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, CHP’nin Sincan Belediye Başkan Adayı Veysel Alkan ile birlikte Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

Vatan Caddesi’ni dolduran Sincanlılar Yavaş’ı “İstasyon Bulvarı İçin Teşekkürler Başkanım”, “Büyüklerimizin Dualarını Getirdik”, “Sincan’ın Kadınları Tek Yürek Sizinle”, “Sincan Seni Çok Seviyor”, “Huzurlu Bir Ankara İçin Mansur Başkan”, “Doğru Duvar Yıkılmaz” pankartları açarak büyük bir coşkuyla karşıladı.

“SEÇİMDEN SONRA HERKESİN BAŞKANI OLURSUNUZ”

“Demek ki beş yıl hiç kimseyi ayırmadan adil bir şekilde insanlara hizmet ederseniz beş yıl sonra geldiğinizde böyle kalabalıklarla karşılanıyorsunuz” diyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bana, ne mutlu size… Beş yıldır hizmet yaparken hiç kimseyi ayırmadık. Rozetimizi çıkarttık. Ankara halkının tümü belediyeye para veriyor, vergiler veriyor. Biz de onlarla maaşımızı alıyoruz. Personeliniz de bu maaşı sizlerden alıyor. Hizmetleri o parayla yapıyoruz. O zaman hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmemiz gerekiyordu. Seçime kadar rekabet yaparsınız. Seçimden sonra artık herkesin başkanı olursunuz bana verdiğiniz bu emaneti layıkıyla harcamamız lazım. Beş yıldır, onlarca defa Sincan'a çeşitli nedenlerle geldim. Hiçbirinde çakarlı araçlarla gelmedim. Bir minibüs, bir şoför, bir koruma… Çünkü hiçbir Sincanlı'ya, Ankara'nın hiçbir yerine, kimseye kötülük yapmadım ki kimden kötülük göreyim? O çakarlı araçlarla gezenler var ya. Sizlerin paranızla geziyor. Halkın parasını harcarken, kendi parasını harcıyormuş gibi davranan, tasarruflu davranacak idarecilere ihtiyacınız var.”

“BU BELEDİYE HIZIR GİBİ YANINDA OLMUŞTUR”

Konuşması sık sık alkış ve “Mansur Başkan” sloganlarıyla kesilen Yavaş, “Benim anlayışıma göre belediye başkanı bir kentin hem annesidir, hem babasıdır, hem kardeşidir. 6 milyonluk Ankara'da dara düşen kim varsa, belediye hizmetine ihtiyacı olan kim varsa, işte bu belediye hızır gibi yanında olmuştur. Pandemide herkese ulaştık, esnafın ayakta kalması için uğraştık. İş dünyasının kendisini geliştirip istihdam yaratması için çalıştık. Bizden kimin ne talebi varsa gücümüz yettiğimizce ulaştık” dedi.

“Madem kentin annesisin, babasısın, bu kentte ihtiyacı olan insanların evinde ne pişiyor? Gerçekten pişiyor mu? Pişmiyor mu? Bu insanlar evlerinde nasıl duruyor soğukta? Tir tir titriyor mu, üşüyor mu? Bunlardan haberi olmayan bir belediye başkanı olur mu?” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, Başkent Kart ile gerçekleştirilen sosyal desteklerden bahsetti.

“25 YILDIR YAPAMADIĞINIZ İSTASYON CADDESİ’Nİ YAPTIK”

Sincan’da hayata geçirilen projeleri de anlatan Yavaş, “İstasyon Caddesi’ni yaptık. 25 yıldır yapamadığınız İstasyon Caddesi’ni yaptık. Altyapısıyla beraber yaptık” diyerek İstasyon Caddesi’nin köprüsüne 135 milyon, altyapısına ise 260 milyon harcadıklarını belirtti.

Yavaş Sincan’a yapılan diğer hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Devrimler Caddesi-Başer kesişimi katlı kavşağı yaptık. Sincan Organize Sanayi Köprülü Kavşağı’nı yaptık, bizden önce başlamıştı, biz tamamladık. Türk Kızılayı Caddesi'nde iki adet köprülü kavşak yaptık. Yenikent yol genişlemesini yaptık.”

“BURALAR SUSUZKEN ÇİN’DEN DİNOZOR MU GETİRMELİYDİM”

Polatlı İçme Suyu Hattı Projesi hakkında da bilgi veren Yavaş; projenin Sincan, Yenikent, Etimesgut ve etraftaki organize sanayi bölgelerindeki 1,5 milyon nüfusun temiz su ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

“Polatlı susuzken, Sincan Yenikent susuzken gidip Çin'den dinozor mu getirmeliydim yani?” diyen Yavaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Alcı Mahallesi’nin altyapısını yaptık. Temelli’ye itfaiye binası yapıyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Merkezimiz Temelli’de. Bir tane emekliler lokali yapıyoruz. 24 köye köye ücretsiz internet. Sincan'ın 51 mahallesinde asbestli su boruları tamamen yenilendi. 404 bin metre yeni içme suyu hattı yapıldı. Yıllardır su sorunu olan mahallelerde su sorununu çözdük. 2 adet kreş yapıyoruz. Fatih Yüzme Havuzu yaza Sincanlı gençlerin, Sincanlıların hizmetine hazır olacak. Temelli’de atık su arıtma tesisimizin 2’nci kademesi yapılıyor.”

“BELEDİYE MECLİSİNDE 8 AYDIR BEKLEYEN TALEPLERİMİZ VAR”

Belediye meclisinde 148’de 40 kişi olduklarını ve birçok konuda belediye meclisi tarafından engellendiklerini aktaran Yavaş, “İstedikleri kadar böyle televizyonlara yalan söylüyorlar, yüzde 99 oy birliğiyle geçti. Şu anda hala belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerimiz var Allah'tan korkun. Tatlar Arıtma Tesisi’ni Cumhurbaşkanına götürdüm” dedi.

Yavaş, Ankara halkı için yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlarla görüştüğünü ifade ederek, “Ankara'daki ilçe belediyelerin bir ikisi hariç hiçbiri daha benim makam odamı görmedi. Gelip kendi ilçeleri için bir şey istemedi. Lafa geldiği zaman her şey benim ilçem için derler” diye konuştu.