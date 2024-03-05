Mansur Yavaş'tan Türkiye'de bir ilk: Seçim Öncesi Mali Raporu yayınlandı

Başkentte şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda ilklere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Seçim Öncesi Mali Raporu’nu vatandaşların erişimine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı Rapora göre; borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 milyon 913 bin 4 dolar azalma oldu.

YAVAŞ AÇIKLADI: “TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Temiz ve şeffaf siyaset amacıyla daha önce mal varlığını kamuoyuna açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 5 yıllık görev dönemindeki mali faaliyetlerdeki gelişmeleri içeren Seçim Öncesi Mali Raporu’nu açıkladıklarını duyurdu. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Temiz, şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye’de bir ilk… Şimdi de seçimden sonra Belediyeyi nasıl devir aldığımızı ve seçime giderken nereye getirdiğimizi gösteren Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık mali işlemlerimizdeki gelişmeleri gösteren Seçim Öncesi Mali Raporu’muzu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. Rapora ulaşmak için: https://www.ankara.bel.tr/ dokumanlar/saydamlik-ve- hesapverilebilirlik/secim- oncesi-mali-raporlar”

TÜM VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇIK

Mansur Yavaş dönemi Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali tablolarını görmek isteyen tüm vatandaşlar rapora erişebiliyor. 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Raporu’na https://www.ankara.bel.tr/ dokumanlar/saydamlik-ve- hesapverilebilirlik/secim- oncesi-mali-raporlar adresinden ulaşılabiliyor.