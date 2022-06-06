Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer özel bireylerle Atatürk Caddesi'ni temizledi

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında, çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ‘Temizlik Etkinliği’ne katıldı.

Atatürk Caddesi’nde özel bireylerle caddedeki çöpleri temizleyen Başkan Seçer, çevreyi, havayı, denizleri, akarsuları ve ormanları kirletmemek gerektiğine vurgu yaptı. Seçer, “Bu konu da aileden eğitimi başlatıp, okulda devam ettirip, sokakta sürdürmek, toplumsal yaşamın her kademesinde yurttaşlarımıza bu bilinci aşılamak zorundayız. Yoksa görevlilerin çevreyi temizlemesi ile çevre temizlenmez. Vatandaşların çevreyi temiz tutmasıyla çevre temiz kalır” dedi.

Mersinli hemşerilerine de bir duyuruda bulunan Seçer, “Daha temiz bir Mersin’de yaşamak için çevremizi temiz tutalım. Bu konuda duyarlı olmayan yurttaşlarımıza da uygun bir dille uyarıda bulunalım ve onların da çevreyi temiz tutmasını sağlayalım” diye konuştu. Seçer ayrıca Mersin'de çevreye dair her türlü değişiklikleri yakından takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak için İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını ifade ederken, toplu taşımada temiz yakıt kullanarak vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarının altını çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikler dolu dolu geçiyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Atatürk Caddesi’ndeki ‘Temizlik Etkinliği’ne katılarak, özel gereksinimli bireylerle caddeyi temizledi.

Taş Bina önünden başlayan Temizlik Etkinliği, cadde boyunca sürdü ve yine Taş Bina önünde son buldu. Etkinliğe katılan Başkan Seçer, “Daha temiz bir Mersin’de yaşamak için çevremizi temiz tutalım” dedi.

Özel bireyler ellerinde çevre hassasiyetine ilişkin dövizler taşıdı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Sağlık İşleri Dairesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Başkan Seçer ile caddeyi temizleyen özel bireyler, ellerinde ‘Gelecek İçin Geri Dönüşüme Önem Verin’, ‘Geleceğimiz İçin Sıfır Atık’, ‘Geri Dönüşümde İyi Bir Gelecek’ ve ‘Geri Dönüştür Kullan, Hayata Bağlan’ yazılı dövizleri taşıdı. Etkinliğe çok sayıda işitme, görme, zihinsel ve bedensel engelli öğrenci katıldı. Başkan Seçer ve özel bireyler ellerindeki çöp toplama maşaları ile cadde boyunca temizlik yaptı.

“Çevreyi, havayı, denizlerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı kirletmeyelim”

Başkan Seçer, Çevre Haftası’nda olduklarını vurgulayarak, “Farkındalık yaratmak için özel çocuklarımızla beraber Atatürk Caddesi'nde temsili bir uygulama yapıyoruz. Atatürk Caddesi’nde vatandaşlarımızın kirlettiği caddeleri temizliyoruz. Vatandaşlarımızın kirlettiği diyorum; sorumluluk sahibi, bilinçli yurttaşlarımızın çevreyi temiz tutması gerekir ama sorumsuzluk sahibiysek, çevre hassasiyetimiz yoksa, çevreyi kirletebiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da bu hassasiyeti taşımayan yurttaşlarımıza eğitim yoluyla bu hassasiyeti kazandırmak. Yani temiz bir çevrede yaşayalım, çevreyi kirletmeyelim, havayı kirletmeyelim, denizlerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı kirletmeyelim. Bu konu da aileden eğitimi başlatıp, okulda devam ettirip, sokakta sürdürmek, toplumsal yaşamın her kademesinde yurttaşlarımıza bu bilinci aşılamak zorundayız. Yoksa görevlilerin çevreyi temizlemesi ile çevre temizlenmez. Vatandaşların çevreyi temiz tutmasıyla çevre temiz kalır” dedi. Mersinli hemşerilerine bir duyuruda bulunan Başkan Seçer, “Daha temiz bir Mersin’de yaşamak için çevremizi temiz tutalım. Bu konuda duyarlı olmayan yurttaşlarımıza da uygun bir dille uyarıda bulunalım ve onların da çevreyi temiz tutmasını sağlayalım” diye konuştu.

“İklim değişikliği asrın ve tüm dünyanın konusu”

İklim değişikliğinin son derece önemli bir konu olduğuna değinen Başkan Seçer, “Asrın konusu, tüm dünyanın konusu. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da özel bir birim oluşturduk. İklim Değişikliği Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Neden bunu yaptık? Mersin'de çevreye dair her türlü değişiklikleri yakinen takip etmek, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli eğitimleri vermek; ki bu konuda önemli, değerli iş yaptığımızı düşünüyorum; okul çağındaki çocuklarımıza çevre bilincini, iklim değişikliğini anlatacak eğitimler veriyoruz. Bunun da son derece önemli, özel, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin de iklim değişikliği konusunda dünya coğrafyasında en hassas yerlerden biri”

Sera gazı emisyonunun da en büyük sorunların başında geldiğinden bahseden Seçer, “Bunun farklı nedenleri var. Tükettiğimiz yakıttan sanayileşmeye, yeme içme alışkanlıklarımıza kadar, tarımda vahşi sulamaya kadar birçok konu sera gazı emisyonunun yükselmesine neden oluyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Mersin de iklim değişikliği konusunda en hassas yerlerden biri. Dünya coğrafyasında en hassas yerlerden biri. Eğer ki Mersin'de artı 2 derece hava ortalaması artarsa, ısı ortalaması artarsa yoğun yağmurlar, şiddetli yağmurlar, sağanaklar, seller, fırtınalar, hortumlar gibi birçok hava muhalefetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da hem maddi hem de can kayıplarına neden olacak değişiklikler. Bu duyarlılıkla çevremizi daha temiz tutacağız” dedi.

“Metro’nun da devreye girmesiyle Büyükşehir’in toplu taşıma hizmetlerinde çevreye duyarlı temiz yakıt uygulamasına tamamen geçmiş olacağız”

Belediye olarak özellikle toplu taşımada temiz yakıt kullanarak vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarının altını çizen Seçer, “Mersin'deki Limonlar, yeni otobüslerimiz CNG yakıtlı, daha çevre dostu, daha yeşil dostu. Metro, gerçekleşmesi Mersin için çok önemli. Onun için çok yoğun çaba sarf ediyoruz o projenin tamamlanması için. İnşaatımız da devam ediyor. Onun da devreye girmesiyle özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerinde çevreye duyarlı temiz yakıt uygulamasına tamamen geçmiş olacağız. Çevre Haftamızın kutlu olmasını diliyorum. Bu hafta içerisinde çevre duyarlılığının artmasını istiyorum. Bugün Atatürk Caddesi’nde bana eşlik eden özel çocuklarımıza, evlatlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlara da bir alkış istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Özel bireyler Büyükşehir’in Temizlik Etkinliği’nden memnun ayrıldı

Temizlik etkinliğine katılan özel bireylerden Alperen Deniz Alp, “Bugün buraya çevre temizliği için geldim. Atık toplayacağız. Çevre bir yaşam ortamıdır. Ben çevremizi temiz tutmaya dikkat ediyorum. Çöpümü çöp kutusuna atmak zorundayım. Güzel bir etkinlik. Yani arkadaşlarla birlikte olmak güzel gerçekten. Hem çevre adına hem kendi adımıza” dedi. Özel bireylerden Furkan Kurt ise etkinliğe arkadaşları ile birlikte katıldığından söz ederek, “Bugün Çevre Etkinliği Günü. Yani insanları uyarmak için geldik. İnsanları, çevremizdeki uyarmamız ve yerlere çöplerin atılmaması gerekiyor. Çünkü çevreye zarar vermemeliyiz. Etkinlik kapsamında çöp toplayacağız, insanları uyaracağız. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum; çevremizi temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim” diye konuştu.