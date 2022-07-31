Mersin Büyükşehir, kenti konforlu yollara kavuşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri daha güvenli ve modern bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri daha güvenli ve modern bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

26. Cadde’de 5 bin 800 metre uzunluğundaki yol yenileniyor

Büyükşehir yol yapım ekipleri 26. Cadde’de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, toplam 5 bin 800 metre uzunluğundaki yolda asfalt ve kaldırım çalışmasına devam ediyor.

Stadyumdan Adnan Menderes Bulvarı’na kadar 2 şerit taşıt, 1 şerit bisiklet ve yaya yolu olarak çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Yol yenileme çalışmalarında özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun yaya yollarını planlayarak uygulamaya geçen ekipler, bisiklet yollarını da çalışmalarına dâhil ediyor.

Soğuksu Caddesi 1 günde asfaltlandı

Ekipler, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi Soğuksu Caddesi’nde 1 gün içinde gerçekleştirdiği asfalt çalışması ile bölge sakinlerinden takdir topladı. Yıllardır deforme olan ve çukurların oluştuğu caddeyi ekipler, 1 gün içerisinde sıcak asfaltla kapladı.

Burhan Felek Caddesi ile GMK Bulvarı arasında olan 450 metre uzunluğundaki caddede düzenleme çalışmasını tamamlayan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek aynı gün içinde caddeyi vatandaşların kullanımına açtı.

Yine Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 112. Cadde’de, Çiftçiler ile Çakmak Caddeleri arasında 350 metre uzunluğundaki yolu yenileyen yol yapım bakım ekipleri, yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Tarsus Üniversitesi yerleşkesi içinde kapsamlı çalışma

Kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Üniversitesi’nin yerleşkesi içerisinde yer alan otopark ve yol ağında da zemin düzenleme ile sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Tarsus Üniversitesi yerleşkesinde 10 bin m2 sıcak asfalt dökümü yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzlerce otonun park edebileceği iki adet otopark, kaldırım düzenleme, menfez, 2 bin 465 m2 parke döşeme, 680 m2 engelli karosu, 3 bin 700 m bordör taş döşeme işlemini de yerine getirdi. Bölgeden geçen Akçakocalı grup yolundan başlamak üzere, yerleşke içerisindeki fakülte binalarına kadar sıcak asfalt dökümü yapan Büyükşehir Belediyesi, yine yerleşkenin arka tarafında bulunan ve Takbaş Mahalle merkezine doğru giden yolda 200 metre sıcak asfalt serimini yerine getirdi.

Tarım arazilerinin bulunduğu yollar iyileştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde de, yol standartlarının iyileştirilmesi için asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kayısı üretimi gerçekleştirilen ve yöre halkının yoğun olarak kullandığı Mut ilçesine bağlı Hacıilyaslı-Esen-Göksu grup yolunda 22,5 kilometre asfalta hazırlık çalışması yapan ekipler, bu çalışmaların ardından sathi kaplama işlemini gerçekleştirdiler.