Mersin Büyükşehir'den yaş almışlara ''El Sanatları Atölyesi''

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Birimi’nin 400’den fazla üyesi, haftanın 2 günü ‘El Sanatları Atölyesi’ne katılıyor. Büyükşehir’in bir ‘manevi evlat’ gibi düzenli olarak arayıp sorduğu yaş almış vatandaşlar, evden çıkıp sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Ergoterapi hizmetiyle yeteneklerini ve hayallerini sanata dönüştüren 65 yaş ve üstü vatandaşların ortaya çıkardığı ürünler, çeşitli sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Yaşlı Destek Birimi’nin 400’ü aşkın yaş almış üyesi, ‘manevi evlat’ olarak gördükleri Büyükşehir personeli tarafından düzenli olarak aranıyor. Her türlü ihtiyaçlarına koşulan yaş almış vatandaşlar, haftanın 2 günü ise ‘El Sanatları Atölyesi’nde kaliteli vakit geçiriyor. Ergoterapi hizmetiyle yaş almışlar birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

‘Manevi evlat’ Büyükşehir her alanda yanlarında

Çoğunlukla evde vakit geçiren yaş almış vatandaşlar, sohbet edecek birisine ihtiyaç duyduklarında Büyükşehir’i arıyor. Çoğu zaman da Büyükşehir tarafından aranan yaş almış vatandaşlar, hatırlanmanın ve değer görmenin mutluluğunu yaşıyor. Evde kırılan musluğundan patlayan ampulüne kadar her türlü sorununa Büyükşehir’in yetiştiği yaş almışlar, her Salı ve Perşembe günü ise Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki atölyede ‘El Sanatları Atölyesi’ne katılıyor. Yeteneklerini ve hayallerini sanata dönüştüren 65 yaş ve üstü vatandaşların ortaya çıkardığı ürünler daha sonra çeşitli sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“10’ar kişilik gruplar halinde 2’şer saatlik eğitimler veriyoruz”

Büyükşehir’in Yaşlı Destek Birimi’nde görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, yaş almış vatandaşların katıldığı ‘El Sanatları Atölyesi’yle ilgili bilgi vererek; “El Sanatları Atölyemizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza El Sanatları Kursu başlattık. Güzelliklerin tamamı sanat sayesinde ortaya çıkar. Bizler de 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hem sosyal hayata karışmaları hem de el becerilerini geliştirmeleri açısından bir El Sanatları Kursu açmak istedik. 10’ar kişilik gruplar halinde 2’şer saatlik eğitimler veriyoruz” dedi.

“Burada alçıları doldurup tabaklar, kaseler, çiçek vazoları yapıyoruz”

Kursa katılan 73 yaşındaki Sultan Özbek, sosyalleşme imkanı bulduklarını belirterek; “‘Selamünaleyküm’ dedim, buraya geldim. Atatürk babanın fotoğrafını gördüm, daha çok sevindim. Şimdi el işi yapıyoruz. Konu komşu toplandık Şahin Tepesi’nden, geldik işte. Ben evde el işi yapıyorum, dışarıya satıyorum. Fakire fukaraya yardımcı oluyorum. Burada alçıları doldurup tabaklar, kaseler, çiçek vazoları yapıyoruz” diye konuştu.

77 yaşındaki Ahmet Uzun da farklı bir ortam olduğunu vurgulayarak, “Ortamımız güzel, şimdi biliyorsunuz ki biz evlerde pinekleyip duruyoruz. Şimdi bir ortama giriyoruz, deşarj oluyoruz. Bu yaşa gelmiş bu eseri çıkartıyorsak ne mutlu bize” ifadelerine yer verdi.

“Buraya ilk kez geldim, kendimi daha mutlu hissettim”

65 yaşındaki Sümran Öntürk, Türk Sanat Müziği Musiki Cemiyeti’nde çalışma yaparken Büyükşehir’in Yaşlı Destek Birimi’yle tanıştığını belirterek, “Geldiler, formlarımızı doldurduk. ‘Haftada bir gün bir etkinliğimiz var, katılmak ister misiniz’ dediler. Çok mutlu olduk. Zaten biz Vahap Başkanımızı oraya koyduk ki bizi de görsün. Gördü, hem de çok güzel gördü gerçekten. Yani sadece etkinlik için değil; yemek, sağlık her bakımdan gördü. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.

62 yaşındaki Fatoş Kılıç da kursa katılanlar arasında yer aldı. Alçıdan farklı ürünler elde ettiklerini söyleyen Kılıç, “Buraya ilk kez geldim, kendimi daha mutlu hissettim. Evden aşağı inmek bile istemiyordum ama buraya geldim, daha mutluyum. İnsanlarla görüşmek, konuşmak daha güzel” diye konuştu.