Mersin Büyükşehir'in 19 Mayıs etkinlikleri nefes kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu düzenlediği etkinliklerden “Basketbol Akrobasi Şov”, “Yelken Gösterisi”, “Dalgıç Gösterisi”, “Yamaç Paraşütü” ve “Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası” ile denizde, havada ve karada heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu bir dizi etkinlik düzenledi. Akrobatik şovlardan dalgıç gösterilerine, yelken yarışlarından yamaç paraşütüne uzanan bir dizi etkinlikle 19 Mayıs heyecanı hem karada hem havada hem de denizde yaşandı.

Dalgıçlar denizde Türk Bayrağı açtı

15 Mayıs’ta çeşitli etkinliklerle başlayıp, 18-19 Mayıs’ta Sefo, Güneş ve Sagopa Kajmer konserleriyle taçlanan 19 Mayıs heyecanı, 20-21 Mayıs’ta Özgecan Aslan Meydanı ile Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde devam etti. Etkinlikler kapsamında Mersin İtfaiyesi ile Akdeniz Sualtı Spor Kulübü’nün dalgıçları tekne gösterileri eşliğinde Cumhuriyet Gösteri Merkezi açıklarında dalış yaparak denizde Türk Bayrağı açtı. Rota Yelken Kulübü ile Mersin Yelken Kulübü de dalgıçların gösterilerine kürek ve sub ile denizde eşlik etti.

Türkiye finaline gidecek basketbol turnuvasının ilk turu Mersin’de yapıldı

Cumhuriyet Gösteri Merkezi heyecan dolu bir turnuvaya da ev sahipliği yaptı. Red Bull’un düzenlediği “Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası”nın ilk turu Mersin’de yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde aynı anda gerçekleşen ve bu yıl Türkiye finali İstanbul’da, dünya finali ise Mısır’da yapılacak olan 3 elemeli turnuvanın ilk turunda Mersin’de 22 takım yarıştı. Finale kalan 5 takım finalde oynamaya hak kazandı.

Yelkenliler yarıştı, dereceye girenler ödül aldı

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yelken gösterisi ve yarışı da gerçekleşti. Denizi kuşatan yelkenliler optimist ve lazer sınıflarında yarıştı. Dereceye girenlere Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Lazer Genel Klasmanı’nda dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verirken, Optimist Genel Klasmanı’nın dereceye girenleri ise ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın’dan aldı.

Lazer Genel Klasmanı’nın birincisi Yiğit Sabah, “Gayet güzel. Rüzgar çok fazla yoktu ama yine güzel bir deneyimdi. 19 Mayıs için yarışmak gurur verici ve birinci olduğum için çok mutluyum” derken, Optimist Genel Klasmanı’nın birincisi Mehmet Efe Türer ise “Gittim, yarıştım, geri geldim. Genel birincilik ve junior birincilik ödüllerini aldım. Keyifliydi, eğlenceliydi” diye konuştu.

Akrobasi dolu basketbol şovu nefes kesti

Özgecan Aslan Meydanı’ndan ise heyecan dolu ve nefes kesen “Basketbol Akrobasi Şov” etkinliği yapıldı. Akrobatik smaç gösteri ekibi olan Karizma Show’un mini trambolin yardımıyla yaptığı bir dizi hareket izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Son kısımda seyirciler de gösteriye katılarak potaya smaç basma deneyimi yaşadı.

Gösteriyle ilgili konuşan Karizma Show Sunucusu Sefa Tütüncü, “Basketbol gibi görünse de bu aslında cimnastiğin şov yönü. Yani burada biz cimnastiği basketbolla birleştirip seyircinin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Karizma Show ekibinden Hakan Akdoğan da “19 Mayıs heyecanı Türkiye’nin her ilinde dolu dolu geçiyor ve Gençlik Haftası sebebiyle biz de birçok ilde gösterilerimizi yapıyoruz. Bugün de Mersin’deyiz, sahildeyiz, çok güzel hazırlandık. Burada bayağı da kalabalık var” derken, ekip üyelerinden Melih Cihat Sel ise “Bu hafta bizler için yoğun ve heyecanlı geçti. Burası da çok güzel bir yer. Mersin’e daha önce de gelmiştik. Sevdiğimiz, enerjisini beğendiğimiz bir yer” ifadelerine yer verdi.

Yamaç paraşütüyle heyecan göklere yükseldi

Etkinliklerin biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi’nde düzenlenen Yamaç Paraşütü Yarışması oldu. Yarışma, izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken; deneyimli pilotların yamaç paraşütü akrobasi gösterisi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

AKYAS üyesi deneyimli 30 pilotun katıldığı ve her pilotun 5’er uçuş gerçekleştirdiği yarışmada gökyüzüne kanat açan en küçük pilot olan 17 yaşındaki Utku Berk Ersoy, “Çok güzel bir yarışma, hava çok güzel, güzel uçuşlar gerçekleştirdim. İlk uçuşumda hedefe ulaşabildim” dedi.

Yarışmadaki tek kadın yamaç paraşütü pilotu Ayşe Dilek Kaplan ise “Günün anlam ve önemini belirten başarılı bir uçuş gerçekleştirdik. Türk gençliğine yakışacak şey bence cesaret ve istektir. Bize bu imkanı sunan Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.