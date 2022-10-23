Mersin Gençlik Festivali ''Duman'' konseriyle sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ''Geç Kalma Genç Kal'' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Mersin Gençlik Festivali, dolu dolu programların ardından sona erdi. Gençler, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleşen festivalin 2. ve son gününde de, birbirinden güzel ve eğlenceli aktivitelerle festivalin tadını çıkardı.

Festivalin akşam bölümünde de Duman’ın muhteşem konseriyle coşan gençler, geceyi DJ Deeperise’in performansı ile tamamladılar.

Başkan Seçer: “Hepimiz bir aradayız, eşitiz ve hiçbir ayrım yok”

Festival atmosferini gençlerle paylaşan ve ünlü rock grubu Duman’ın konserinden önce sahneye çıkarak gençlere seslenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her şeyin ilacının sevgi ve kişilerin birbirini sevmesi olduğunu belirterek, “Maşallah bütün Mersin burada. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Mersin'in Başkan’ı olduğum sürece, siz rahat olun. Gençleri seviyoruz. Her şeyin ilacı sevgi, birbirimizi sevmek. Bakın bir aradayız. Ne kadar güzel. Hepimiz eşitiz ve hiçbir ayrım yok. Siyaseti falan bırakın; sevgi kazansın, dostluk kazansın, birlik kazansın, beraberlik kazansın” diye konuştu.

“Festival hoşunuza gidiyor mu? Bunu her yıl yapalım mı?” diye soran Başkan Seçer’e, alanı dolduran binlerce genç hep bir ağızdan “Evet” yanıtını verdi. Gençlik Festivali’ni ilk kez düzenlediklerini, bundan dolayı bazı eksikler olabileceğini söyleyen Başkan Seçer, “Önemli olan sizin düşünceniz. Siz nasıl buldunuz, bir eksik var mıydı?” diye sorduğu soruya da, “Hayır” cevabını aldı.

“Gerçekten de bugüne kadar Mustafa Kemal’den daha güzelini tanımadık”

Gelecek yıl festivalin daha da güzel olacağını, etkinlikleri zenginleştireceklerini söyleyen Başkan Seçer, “2 gündür bu alan çok kalabalık, şu anda arka tarafları göremiyorum. Birazdan Duman Grubu’nun konseri var. Hani Duman o meşhur şarkısında, ‘Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel’ diyor ya… Benim aklıma o an hemen Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Gerçekten de bugüne kadar, ondan daha güzelini tanımadık. Bugün güzel bir gece olsun. Güzel güzel şarkılar söyleyin, keyifli dakikalar yaşayın, dertlerinizi unutun. Bizler sizlerin daima yanındayız. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, bütün gençlerimizin… Hepinizi kucaklıyorum. Sizler benim evladımsınız, canımsınız, ciğerimsiniz. Siz Mersin’i seviyorsunuz, Mersin de sizi çok seviyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer konuşmasının ardından, gençlerle hep birlikte sahneden bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından sahne alan Duman, sevilen şarkılarını gençlerle hep bir ağızdan söyledi. Duman konserinin ardından da, Dj Deeperise’in performansı ile gençler ‘Mersin Gençlik Festivali’nde müziğe ve eğlenceye doydu.

Gençler festivali çok beğendiler

2 gün süren Gençlik Festivali’ndeki etkinlikleri ve konserleri takip eden gençler, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ve kendileri açısından büyük bir boşluğu doldurduğunu dile getirdiler. Özellikle öğrencilerin, kısıtlı bütçeleriyle böylesi etkinliklere her zaman gitmelerinin zor olduğunu dile getiren gençler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bu tür ücretsiz festivaller sayesinde, bu açığın kapatıldığını vurguladılar.

“Büyükşehir gençleri önemsiyor, bu da çok hoşumuza gidiyor”

Festivali duyduğunda, işten çıkar çıkmaz Özgecan Aslan Barış Meydanı’na geldiğini söyleyen Metamatik Öğretmeni Uğurcan Bir, “Oldukça güzel bir atmosfer. Tüm gençlerin bir arada olması, lise grupları, üniversite gruplarının burada olması gayet güzel. Açıkçası bu festivalin, öğrencilerin sınav psikolojisinden çıkmaları için gayet rahatlatıcı bir aktivite olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere önem verdiğini ve bunun çok hoşuna gittiğini söyleyen İdil Kılın isimli öğrenci, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir şey yapması çok hoş. Özellikle Cosplay yarışması için geldim buraya. Herkesle fotoğraf çekilmek istiyorum, çok heyecanlıyım. Çok müthiş bir yer. Herkesin gelebileceği, eğlenebileceği bir yer” diye konuştu.

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Demir Sıdalı, “Eğlenmek için ve etrafta gezip mutlu olmak için buraya geldim. Hayatımda ilk kez böyle bir yere geldim. Festival, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Bu etkinlikler bence çok önemli. İnsanları tanımak ve insanlarla sohbet etmek için de gayet sosyal bir aktivite” dedi.

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kader Kandemir ise, “Böyle etkinlikler Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılıyor. Mersin'de de yapılmasını çok istiyordum ve oldu. Bir belediyeden en çok istediğim şey yapıldı. Stantların hepsini gezdim. Mersin Büyükşehir, bir belediyenin yapabileceği bütün etkinlikleri yapıyordu, bu da gerçekten son noktaydı” diye konuştu.