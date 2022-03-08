Mersinli kadınlar 8 Mart'ta kendi seslerine ses verdi

Başkan Seçer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şevval Sam konserine katıldı. Sözü kadınlara bırakan ve kadınların sesine ses olmak için konserde yer aldığını belirten Başkan Seçer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip de kadınları omuzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil” dedi.

Kadınlarla birlikte 8 Mart yürüyüşüne, ardından da konsere katılan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de, “Umarım en kötü günümüz böyle olur. Güzel şarkıları söyleyeceğimiz, enerji dolu günler bizim olur” diye konuştu. Dünyayı kadınların kurtaracağını vurgulayan Şevval Sam ise “Kadın kadının kurdu değil yurdudur” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Kadın Kadının Kardeşidir” sloganıyla binlerce kadını Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki Şevval Sam konserinde buluşturdu. Meral Seçer’le birlikte konsere katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip de kadınları omuzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil” derken, Meral Seçer “Umarım güzel şarkıları söyleyeceğimiz, enerji dolu günler bizim olur” diye konuştu.

Kadınlar 150 metrelik mor bez açıp yürüdü

Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla günler öncesinden düzenlediği söyleşi, sergi ve panel gibi birçok etkinliğin ardından kadınlar, Büyükşehir’in düzenlediği 8 Mart yürüyüşünde bir araya geldi. Marina yanındaki Atlı Havuz Önü’nden başlayan yürüyüşte 150 metre uzunluğunda mor bir bez açıldı. Hayatını kaybeden kadınları anma amacıyla düzenlenen yürüyüşte kadınlar aynı ritimle davullara vurup, düdük çaldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in de aralarında yer aldığı yüzlerce kadın, yürüyüşü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda noktalayarak Şevval Sam konserinde kendi seslerine ses kattı.

Şevval Sam, Akdeniz’de Karadeniz türküleri yaktı

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ‘Koçari’ şarkısıyla konsere başlayan Şevval Sam, Akdeniz’de Karadeniz türküleri yaktı. Konsere gelen binlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Şevval Sam, sahneden Kazım Koyuncu’ya da selam göndererek ‘Dido’ şarkısını söyledi. Şarkıya eşlik eden kadınlar hüzünlü anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Meral Seçer’le birlikte Şevval Sam’ın söylediği şarkılara eşlik etti. Konserde Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Sahnede hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylediler

Son şarkıya geçmeden önce Başkan Seçer ve Meral Seçer’i sahneye davet eden Şevval Sam, kendilerini bu anlamlı günde Mersinli kadınlarla bir araya getirdikleri için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimleriyle Çamlıyaylalı kadınların yaptığı iğne oyasından yapılan bilekliği Sam’a hediye etti. Sam, ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsü eşliğinde kendisine takdim edilen çiçeğin ardından Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleriyle birlikte ‘İzmir Marşı’nı söyledi.

Başkan Seçer: “Sesinize ses olmaya geldim”

Başkan Seçer, sözlerine kadınların gününü kutlayarak başladı. Mersinliler’in Şevval Sam’ı çok sevdiğini vurgulayan Seçer, “Görüyorsunuz herkes çok mutlu, enerjisi yüksek. Bugün kadınlarımızın günü. Bizler kadınlarımızı önemsiyoruz, seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Her zaman baş tacı yapıyoruz. Bugün konuşma sırası kadınlarımızın. Ben sizi dinlemeye, sesinize ses olmaya geldim sadece” dedi. Mikrofonu Meral Seçer’e bırakacağını ifade eden Başkan Seçer, “Biz bütün belediye başkanları, partimin milletvekilleri, partime hizmet eden bütün siyasiler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidip de kadınları omuzumuzda, başımızın üzerinde taşımamak mümkün değil” cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Meral Seçer: “Umarım en kötü günümüz böyle olur”

Meral Seçer de zaman zaman kadınlarla farklı yerlerde bir araya geldiğini belirterek, “Bugün burada hepinizle güzel şarkılar söylüyoruz. Umarım en kötü günümüz böyle olur. Güzel şarkıları söyleyeceğimiz, enerji dolu günler bizim olur. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Şevval Sam: “Kadın kadının kurdu değil yurdudur”

Şevval Sam, konserin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Sadece bir genç kızımız değil, her gün duyduğumuz, duymadığımız onlarca genç kızımızı maalesef şiddete kurban veriyoruz. Anneler; erkek çocuklarınıza bol bol sevgi verin. Onlara şiddetten uzak durmalarını öğütleyin. Kadın ya da erkek ayırmadan, insan olarak sevmesini öğretin lütfen” dedi. Sam, konserde muhteşem bir kalabalık olduğunu belirterek, “Kadın kadının kurdu değil yurdudur. Bu dünyayı kurtaracaksa kadınlar kurtaracak” diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dünyada kadınlara en erken seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygıyla eğildiğini ifade ederek, “Müfide İlhan; Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı, Mersin Belediye Başkanı. Bu ilin milletvekili olmaktan da gurur duyuyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise “Kadınların o güzel yürekleriyle, emekleriyle, vicdanlarıyla biz buraya geldik. Buna layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç de, “Eşit, adil, hakça, özgürce yaşadığımız yarınları biz kadınlar hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Mersinli kadınlar konser coşkusuna ortak oldu

Konsere katılan kadınlardan Funda Doğanlar, “Bugün geldiğimiz için çok mutluyum” derken, Özlem Mümtaz ise “Çok seviyorum. Onun için saat 13.00’ten beridir burada bekliyorum. Vahap Seçer’i ayakta alkışlıyorum. Çok güzel şeyler yapıyor” diye konuştu. Bir arada oldukça güçleneceklerini vurgulayan kadınlardan Eylem Eren, “Bir kişi belki bir şeyleri değiştiremez ama hepimiz beraber bir şeyler yapabiliriz. Bugün burada olmak çok kıymetli” dedi. Aslı Özcan da daha fazla farkındalık yaratmak için meydanda olduklarını vurgulayarak, “Hem hüzünlü hem coşkulu bir atmosfer var burada. Umarım daha iyiye gideceğiz. Bu da bizim isteğimiz ve azmimizle olacak” ifadelerine yer verdi.