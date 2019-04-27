MHP’li başkan da T.C.’yi geri getirdi

Silivri Belediyesi binasında daha önce kaldırılan “TC” ibaresi, İstanbul’un tek MHP’li Belediye Başkanı ünvanına sahip olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yeniden konuldu.

Silivri Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “Belediyemizde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında bina ve muhtelif yerlerdeki tabelalara T.C. ibaresi eklendi” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

Bugün de CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına “T.C.” ibaresi eklenmişti.

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