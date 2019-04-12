MHP'li Başkan AK Parti'den devraldığı belediyeye ''T.C.''yi geri getirdi

31 Mart yerel seçimlerinde %46’lık oy oranıyla Çankırı Belediye Başkanlığı yarışını kazanan MHP'li aday İsmail Hakkı Esen, Çankırı’daki belediye binasının girişinde yer alan tabeladan AK Partili belediye döneminde kaldırılan T.C. kısaltmasını geti getirdi.
AK Partili belediye döneminde T.C. Çankırı Belediyesi'nden Çankırı Belediye Sarayı olarak değiştirilen tabelaya MHP'nin 15 yıl sonra belediye başkanlığını yeniden kazanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi.
Değişimi Facebook hesabından duyuran Başkan Esen, patlaşımında Hüseyin Nihal Atsız’ın mısralarına yer verdi. “Saraylarda Süremem dağlarda sürdüğümü, Bin Cihana Değişmem şu Öksüz Türklüğümü” diyen Esen, yeni tabelanın Çankırı’ya hayırlı olmasını diledi.
İşte o paylaşım: