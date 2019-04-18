Millet Bahçesi'ndeki mangal referandumu sonuçlandı

İstanbul Esenler´de yerel seçimlerin ardından bir de “Mangal seçimi” yapıldı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi´nde vatandaşlara “Mangal yakılsın mı? Yakılmasın mı?” şeklinde oylama yapıldı. Sandığa giden vatandaşlar “Mangal yakılsın” dedi.

VATANDAŞ “EVET” DEDİ

Alanda mangal yakan Adem Tezel, “Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi´nde mangal yakılmalı mı?” sorusuna, “Burada mangal yakılmayacaksa buranın amacı ne? Piknik yapılmayacaksa ve bizlere bir faydası olmayacaksa buranın anlamı yok. `Mangal yapılsın´ diye ben orada oy kullandım zaten. Mangal yapılmalı ki halk sadece haftada bir gün eğleniyor” dedi. Mangalın yakılması gerektiğini savunan 70 Yaşındaki Sami Yaban, “Çayını içip, mangalını yakıp burada oturacaksın. Temiz, mis gibi hava burası” diye konuştu. Oy kullananlardan Suna Sever de mangal yakılması gerektiğini ifade ederken, mangalsız piknik olmayacağını söyledi.

“ESENLER HALKI´NIN DEDİĞİ OLMUŞ OLACAK”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçen hafta içerisinde Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi´ne sandıkları koyduklarını hatırlatarak, şunları söyledi: “İki tane de oy pusulamız var, `evet´ ve `hayır´ olarak. Şimdi bugün de sandıkları açacağız ve bu iki oydan hangisi fazla çıkarsa Esenler Halkı´nın dediği olmuş olacak. Biz de burada Milet Bahçesi´nde halkımızın istediği uygulamayı gerçekleştireceğiz. Çünkü milletin dediği en sonunda her zaman en doğrusudur. 3 bin 651 kişi oy kullanmış ancak biz her aileden 1 kişiye oy kullandırıyoruz. Bugün burada ‘evet’ çıkarsa evetin gereğini, ‘hayır’ çıkarsa hayırın gereğini yapacağız. Yarından itibaren de bu uygulama başlamış olacak. Burada hem katılımcı bir anlayış, hem insanların kendi şehirleriyle olan gönül bağını güçlendirme adına bir anlayış. Şehri de birlikte yönetme adına örnek bir uygulama” açıklamalarında bulundu. Başkan Göksu, açıklamalarının ardından oy pusulalarını sayılmasına yardımcı oldu.