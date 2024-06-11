Muğla Büyükşehir Belediyesi geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında kurduğu, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale, Çocuk Korosu ve Modern Dans bölümlerinden oluşan konservatuvarıyla 285 öğrenci yetiştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı farklı bölümleri ve alanlarında uzman eğitmenleri ile sanat, kültür alanında donanımlı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında 90 öğrenci yetiştirerek mezun eden Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurulduğu 2015 yılından bugüne kadar da 285 öğrenciyi mezun etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bölgenin sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Konservatuvar, sunduğu eğitim programları ve gerçekleştirdiği etkinliklerle sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, çeşitli sanat dallarında eğitim gören toplam 404 öğrenci ile sanatseverlere kapılarını açmaya devam ediyor. Konservatuvar bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale, Çocuk Korosu ve Modern Dans gibi bölümler bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda Türk Halk Müziği bölümünde 44, Türk Sanat Müziği bölümünde 66, Türk Halk Dansları bölümünde 96, Tiyatro bölümünde 85, Bale bölümünde 57, Çocuk Korosu bölümünde 35, Modern Dans Topluluğu bölümünde 21 öğrenci bulunuyor.

Saliha Acar; “Konservatuvarın kızımın gelişiminde büyük katkısı var”

Konservatuvarın çocuklar üzerinde olumlu gelişmeler yarattığını belirten velilerden Saliha Acar “ Kızım 2018 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bale bölümünde eğitim alıyor. Uzun vadeli bir sanat dalıyla uğraşmasının kızıma çok büyük katkısı oldu. Vücut esnekliği arttı” dedi.

Nurhayat Kocatürk Kapucu; “Bale eğitimi ile kızım sosyalleşme becerisi kazandı ve çalışma becerisi arttı”

Büyükşehir Belediyesi konservatuvarında bale eğitimi alan kızının sahne deneyimi ve öz güveninin arttığını söyleyen Nurhayat Kocatürk Kapucu; “Kızım Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bale bölümünde eğitim görüyor. 2019 yılında bale eğitimine başladı. Burada güzel bir eğitim ortamı var. Bale sayesinde sahne deneyiminin olması öz güveninin gelişmesine yardımcı oldu. Sosyalleşme becerisi kazandı. Ciddi bir disiplin katkısı oldu. Hem derslerine hem de günlük yaşam biçimine yansıyacak disiplinli çalışma beceresi kazandı. Yıl sonu gösterimiz oldu. Yıl sonu gösterisi içerisinde almış oldukları görevleri dikkate alarak öğretmenlerimiz notlar veriyor. Verilen notlarda bir üst kademeye geçmede yol gösterici oluyor.

Sibel Buzlu “Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında tiyatro çocuk bölümünde kızım okuyor. Kızım iki yıldır eğitim alıyor. Bunun yanı sıra drama eğitimi devam ediyor. Kızımın ciddi anlamda öz güveni arttı. Kelime hazinesi gelişti. Problem çözme yeteneği arttı. Herhangi bir sorunla karşılaştığında çok rahat çözüme kavuşturabiliyor.

İsmail Dursun; “Konservatuvar sayesinde kültürümüz gelecek nesillere aktarılıyor”

Büyükşehir Konservatuvarı Halk oyunları bölümünde oğlunun eğitim aldığını söyleyen İsmail Dursun “Oğlum Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı halk oyunları ekibinde. Oğlumun burada olması bize ilaç gibi geldi. Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için böyle bir hobiye katılması bizi memnun etti. Belediyenin böyle bir imkan sunması gerçekten çok büyük bir olay. Burası sayesinde kültürümüz gelecek nesillere bırakılıyor. Biz veliler olarak gerçekten çok memnunuz” dedi.

Tiyatro Bölümü öğrencisi Kumsal Ünal’da şunları söyledi; “2022 yılında konservatuvar sınavlarına girdim. Tiyatro bölümündeyim. Burada benim diksiyonum düzeldi. Kelimeleri daha düzgün ve yerinde kullanmaya başladım. Problemleri daha kolay çözmeye başladım. Özgüvenim arttı ve sosyalleşmeye başladım” dedi.