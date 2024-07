Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden emekliye destek paketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde emeklilerin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle emeklilere mücadelelerinde destek olmak adına ''Emekli Destek Paketi'' hazırladı. Halk Kart ve sosyal destek alan emeklilere aylık 2 bin TL destek verilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar vatandaşlara çeşitli destekler veren ve her geçen gün desteğini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için “Emekli Destek Paketi” projesini devreye soktu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, mevcutta bulunan Halk Kart desteğinden yararlanan ve 60 yaş üzeri emekli, yaşlılık, ölüm, dul ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan, muhtaçlık sınırı altında gelire sahip Muğla’da ikamet eden vatandaşlara hazırladığı yardım paketinin ilk ödemelerini 22 Temmuz’da kartlara aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Emekli Destek Paketi” ile emeklilere bin TL pazar alışverişi, 300 TL ekmek, 200 TL su faturası, 500 TL et desteği olmak üzere 4 farklı kalemde toplam 2 bin TL destek sağlayacak ve bu desteği her ay düzenli olarak Halk Kart hesaplarına yatıracak.

“Emeklilerimizin maddi, manevi yanındayız”

Ülke genelinde emeklilerin içinde bulundukları durumu gördüklerini ve onlara destek olabilmek için çeşitli çalışmalar başlattıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ne yazık ki ülkemizde kötü bir ekonominin içinde emeklilerimiz zor günlerden geçiyor. Emekli maaşlarında büyük iyileştirmeler yapılmalı, yıllarca çalışıp bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin yaşam standartları yükseltilmelidir. Bizler bu durumun farkında olarak onlara destek olmak için yeni çalışmalar başlattık. Bunlardan ilki olan emekli destek paketini hayata geçirdik. İlk etapta Halk Kart desteğimizden yararlanan, şartları uyan vatandaşlarımız bu destekten yararlanacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza elimizin ulaştığı derecede yardım etmeye, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.