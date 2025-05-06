AK Parti'de olay olan tepki istifası

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, "muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar"ı gerekçe göstererek belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıkladı.

Baki konuşmasında şunları söyledi:

Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle.

Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk,gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti.