Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere müjde: Toplu taşıma ücreti 1 TL oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde öğrenci toplu taşıma ücretini 1 TL’ye düşürdü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL’ye düşürüldü.

Psikoloji Bölümü Öğrencisi Emel Nur; “1 TL ücreti görünce önce şaşırdım sonra mutlu oldum”

28 Mayıs Salı günü itibari ile uygulamaya alınan yeni toplu taşıma ücreti ile karşılaşan öğrenciler şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencisi Emel Nur merkeze gitmek için kartını bastığını ve 1 TL alındığını görünce yanlış olduğunu zannederek şaşırdığını söyledi. Emel Nur; “Bugün merkeze gitmek için otobüse bindim. Her zamanki kartımı bastım ve 1 TL alındı yazdı. Normalde 12.5 TL düşmesi gerekirken 1 TL düştü. Önce şaşırdım, yanlışlık oldu sandım. Durumu öğrenince çok mutlu oldum. Fiyatlar nedeni ile merkeze çok gitmiyorduk bundan sonra gönül rahatlığı ile gidebilirim.”

Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Özçelik; “Başkanımıza öğrencilere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim.”

Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Özçelik Hatay’dan geldiğini, öğrenciler için ulaşım ücretlerinin 1 TL olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Zeynep Özçelik; “Fiyatlar daha yüksekken sürekli fakülteye git gel zor oluyordu. Ulaşım bize biraz pahalı geliyordu. Aylık 300 TL yol parasına veriyordum. Artık merkeze gidip gelmek de 1 TL. Başkanımıza öğrencilere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim.”

Sosyoloji Bölümü 2.sınıf öğrencisi Ecem Nur Boztepe; “Ulaşım ücretlerinin 1 TL olması bütçeme katkı sağlayacak”

Sosyoloji Bölümü 2.sınıf öğrencisi Ecem Nur Boztepe okula ulaşmak için iki otobüs değiştirdiğini ve ailesinden gelen parayı buna göre ayarlamak zorunda kaldığını söyledi. Ecem Nur Boztepe; “Muğla merkezde yaşıyorum. Okula gitmek için 2 otobüs değiştiriyorum. Benim için çok güzel oldu. Ailemin gönderdiği belli bir bütçe var. Günlük 50 TL yol parasına gidiyordu. Kendimden kısmam gerekiyordu. Bundan sonra daha güzel olacak.”

Matematik Bölümü 2.sınıf öğrencisi Bilge Öğreten; “Ring seferlerinden sonra diğer güzergahlarında 1 TL olması bizleri çok mutlu etti”

Matematik Bölümü 2.sınıf öğrencisi Bilge Öğreten ring seferlerinden sonra diğer seferlerin de 1 TL olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Bilge Öğreten; “Öğrencilere ulaşımın 1 TL olduğunu yeni öğrendim. Ring seferleri 1 TL olmuştu şimdi birçok güzergah 1 TL’ye düştü. Bu karar bizleri çok mutlu etti. Gidiş-dönüş 25 TL olarak ulaşım ücretlerinde sıkıntı çekiyorduk.” dedi.

PDR 3.Sınıf Öğrencisi Sena Bayraktar ulaşım ücretlerinin 1 TL olmasının kendilerini mutlu ettiğini, AVM’ye gitmek için bile 25 TL ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Ulaşımda bazı öğrencilerin otostop çekerek şehir merkezine geldiklerini hatırlatan Sena Bayraktar artık onlarında otobüs kullanacağını sözlerine ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi ile;



-Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy

-Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs

-Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs

-Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)

-Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy hatlarında öğrenci tarifesi 1 TL’ye düşürüldü.