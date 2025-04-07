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Muğla Büyükşehir İtfaiyesi bayram tatilinde 144 olaya müdahale etti

Muğla Büyükşehir İtfaiyesi bayram tatilinde 144 olaya müdahale etti
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9 günlük Ramazan Bayramı sürecinde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların güvenli bir tatil geçirmesi için 144 olaya müdahale etti.

 Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bayram tatili boyunca 112 çağrı merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa süre içerisinde müdahalede bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram tatili geçirmeleri için tüm ekipleriyle teyakkuz halindeydi. 9 günlük süreçte binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla’da itfaiye ekipleri birçok farklı itfai olaya müdahale etti.

Ekipler 49 Kurtarma Olayına Müdahale Etti

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tatil boyunca 49 kurtarma olayına müdahale etti. Kurtarma olaylarının 19’u trafik kazası, 12’si hayvan kurtarma, 18’ini ise diğer kurtarma olayları oluşturdu.

9 Günde 95 Yangına Müdahale Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 9 günlük bayram tatilinde 1 otel yangını, 10 ev yangını, 9 araç yangını, 5 iş yeri yangını, 2 orman yangını, 35 açık alan yangını ve 30 diğer yangınlar olmak üzere 95 yangına müdahale etti.

Otel Yangınına Anında Müdahale

Ramazan Bayramı tatilinde Muğla’nın en önemli turizm beldelerinden Marmaris İçmeler’de meydana gelen otel yangını da Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 683 misafiri ağırlayan otelde sabaha karşı başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 14 itfaiye aracı, 40 personelle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında Büyükşehir Belediyesi ekipleri 17 vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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