  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla'da 4. Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali coşkuyla kutlandı

Muğla'da 4. Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali coşkuyla kutlandı

Muğla'da 4. Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali coşkuyla kutlandı
Güncelleme:

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali, Muğla’nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale 430 dansçı katıldı.

Yurtiçi ve yurt dışından birçok grup festivale katılarak dans ve müzik performansları sergiledi. Gürcistan’dan üç farklı grup, Bulgaristan’dan bir grup etkinlikte sahne alırken, İstanbul’dan Evora Sanat Kültür Derneği, Penfolk İstanbul, Bodrum’dan BOFAD (Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği) katıldı. Festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Topluluğu da gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali, Muğla’nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale 430 dansçı katıldı.

Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivalinde Bir Deniz İki Yaka Kol Kola Derneği’nin Çanakkale, Bodrum, Bursa, Antalya, Erdek ve Bandırma şubeleri de festivale katılarak dans ve müzikleriyle etkinliği zenginleştirdi. 430 dansçının katıldığı festival Bodrum Meydanı’nda başladı. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival süresince sahne alan gruplar farklı kültürlerin dans ve müziklerini sergileyerek kültürel bir köprü oluşturdu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, festival boyunca çeşitli dans gösterileri, müzik performansları ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçirdi.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali, Muğla’nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale 430 dansçı katıldı.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Murat Övüç'ün oğlunun nişanı olay oldu Murat Övüç'ün oğlunun nişanı olay oldu Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı Nagihan'dan Survivor Adası ile ilgili skandal iddialar Nagihan'dan Survivor Adası ile ilgili skandal iddialar Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar Aralıklı orucun öncüsüydü; ölü olarak bulundu Aralıklı orucun öncüsüydü; ölü olarak bulundu Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya: ''Erkek gibi erkeklere hasretim'' Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya: ''Erkek gibi erkeklere hasretim'' Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Ankara'da hastalıklı köpek gözaltıları Ankara'da hastalıklı köpek gözaltıları