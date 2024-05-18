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Muğla'da elektrik kesintilerine MUSKİ’den çözüm

Muğla'da elektrik kesintilerine MUSKİ’den çözüm
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça ve Bodrum başta olmak üzere il genelinde meydana gelen elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerine önlem için 21 jeneratör aldı. 25,5 Milyon TL yatırımla alınan jeneratörler elektrik kesintilerinde kaynaklı olumsuzluklara önlem olacak.

Pandemi nedeniyle nüfus artışı yaşanan Muğla’da, yaz aylarında, turistlerinde gelmesi ile birlikte elektrik tüketimi artıyor. Özellikle klima kullanımı nedeniyle yükselen elektrik tüketiminden kaynaklı olarak kentin farklı noktalarında sık sık elektrik kesintileri yaşanırken, bu kesintiler pompa ile içme suyu sağlanan bölgelerde su kesintilerine neden oluyor. Yoğun su kullanımının olduğu yaz aylarında su kesintilerinden kaynaklı olarak hatların boşalması nedeniyle özellikle üst kotlara su aktarımında uzun süreler geçiyor.

MUSKİ, Önlem Olarak 25,5 Milyon TL’lik Yatırım Yaptı

Tüm bu kesintilere önlem olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 21 jeneratör alınırken özellikle ilçe merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. 25 Milyon 528 Bin TL alımı yapılan jeneratörler kentin ana terfi istasyonlarına konuşlandırıldı ve farklı bölgelerde yaşanabilecek elektrik kesintileri için hazır bekletiliyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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