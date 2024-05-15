Muğlalı minikler çöpün serüvenini yerinde öğrendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ilkokul öğrencilerini ağırladı. Tesisi ziyaret eden öğrencilere çöplerin nasıl bertaraf edildiği detaylı olarak anlatıldı.

Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ni ziyaret etti ve çöpün serüvenini Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendislerinden dinledi.



Türdü 100. Yıl Okulundan gelen talep üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi minik öğrencileri ağırladı. 160 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisleri eşliğinde tesiste gezdi. 1. ve 2. sınıfta eğitim gören 160 öğrenciye, oluşan çöplerin Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ne getirilerek burada plastik, kağıt, poşet ve metal atıklarının mekanik ön işlem tesisinde nasıl ayrıştırıldığı anlatıldı. Daha sonra çocuklara geriye kalan atıkların lota kamyonlarla nasıl taşındığı, lot içerisinde depolanan atıkların çürümesi sonucunda oluşan metan gazının gaz balonuna alındığı yerinde gösterildi.



Menteşe’de şehir merkezinden görülen büyük balonu hep merak ettiklerini söyleyen çocuklar bu balonda metan gazının biriktiği ve çöpten evlerde kullandıkları elektriğin üretildiğini yerinde öğrendiler.