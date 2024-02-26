Murat Kurum: ''1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliği bitecek''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında meydanların dili ve duygusu olduğunu belirten Kurum, " Bugün İstanbul’da gittiğimiz her meydanda olduğu gibi inanın buradan size baktığımda da aynı mesajı ve duyguyu görüyorum. Bu meydan ‘Yeniden İstanbul’ diyecek ve 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek." dedi. İstanbul’da her görüşten insanın kendilerine güvendiğini belirten Kurum, “Biliyorlar ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar. Bu 25 yıldır böyle oldu.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların AK Parti’nin yönettiği her ilçede eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini gördüklerini sözlerine ekleyen Kurum, "Ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak 'şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü' görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek.” dedi.

Büyükçekmece’nin kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğunu ve eski riskli yapıların bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "Sen Büyükçekmece’nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün. Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin.” sözleriyle mevcut İBB yönetimine yüklendi.