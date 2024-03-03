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Murat Kurum: ''Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız''

Murat Kurum: ''Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız''
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi.

 31 Mart’ta Küçükçekmece’nin Cumhur İttifakı diyeceğini belirterek başlayan Kurum, ‘’İstanbul’da akın akın büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul’da sokak sokak büyüyen bir değişim dalgası var. Bu meydan; ‘Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik’ diyor. ‘Yeniden İstanbul’ diyor, ‘Sadece İstanbul’ diyor.’’ dedi. 

Mevcut İBB Başkanı’nı eleştiren Kurum, ‘’İstanbul'un kaynaklarını kendi emelleri için harcamayı bilirler. Boy boy reklam asıp 175 milyon TL harcamayı bilirler. Yol yürüdükleri il başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Ablam dediği Akşener'i görse şimdi yolunu değiştirir. Çünkü bunların derdi yok. Kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok.’’ şeklinde konuştu.  

 CHP’li Büyükşehir yönetiminin 10 yıl sonra hatırlanacak tek bir projesi olmadığını ifade eden Kurum, ‘’Sırtınız kirli ittifaklara dayarsanız hiçbir iş yapamazsınız.’’ şeklinde konuştu. Hiçbir zaman algı ve reklamın tarafında olmayacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız.’’ diyerek İstanbul’a hizmet edeceklerini söyledi. 

Hiçbir zaman algı ve reklamın tarafında olmayacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız.’’ diyerek İstanbul’a hizmet edeceklerini söyledi.

CHP yönetiminin Küçükçekmece’ye hizmet etmediğini vurgulayan Kurum, *‘’Küçükçekmece bugün CHP’nin kifayetsiz belediyeciliğinin pençesinde inim inim inliyor. Şu 5 yıldır, ne Büyükşehir’in ne Küçükçekmece Belediyesinin sizlere en ufak bir hizmeti var mı? Yok.’’ dedi. Kurum, 1 Nisan’dan itibaren Küçükçekmece’de ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre ve kadınlar ile ilgili projelerini sıraladı. 

CHP’lilerin algı ve sosyal medya belediyeciliği yaptığına dikkat çeken Kurum, ‘’31 Mart’tan sonra O ‘Eş Başkan’lığı bırakacak ve biri de dediğim gibi süresiz tatile gidecek.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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