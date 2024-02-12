Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında kimseyi haksız yere işten çıkarmayacaklarını ve ötekileştirmeyeceklerini söyledi.

Kurum burada yaptığı konuşmada İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığını, mevcut İBB yönetiminin ihalesi gerçekleştirilen metro hattına hafriyat dökerek tarihe geçtiğini belirterek, 31 Mart seçimlerinde milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi.

Açıkladığı projelerin ardından İBB yönetiminin ''Biz de bu projelerden faydalanabilir miyiz?'' şeklinde sorular sorduğunu belirten Kurum "1 Nisan itibariyle zaten tüm İstanbul faydalanacak. Siz de burada yaşamaya devam ederseniz siz de bu hizmetlerden tabii ki faydalanacaksınız." dedi.

İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Kurum, İstanbul'da ne zaman bir sorun olsa mevcut İBB yönetiminin gündeminde hep farklı konular olduğunu ifade etti.

Sosyal yardımlarda adaletli olacaklarını belirten Kurum, kimseyi haksız yere işten çıkarmayacaklarını ve ötekileştirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.