Murat Kurum: ''Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gazete, televizyon ve dijital medyanın yöneticileriyle buluşmasında "İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok" sdedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gazete, televizyon ve dijital medyanın yöneticileriyle buluştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başak Demirtaş’ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararı sorulan Kurum, siyasetin şeffaf ve demokratik yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaparak, ‘’Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var? İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir.” sözleriyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinin kopyalandığını yönündeki açıklaması hakkında düşüncelerini soran gazeteciye Kurum verdiği yanıtta, “İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da nüfusun sabit kalması için çaba harcayacaklarını dile getiren Kurum, ‘’Turist sayısını artırmak için çalışmalarımız olacak.’’ şeklinde konuştu.