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Murat Kurum: Sizleri; CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz

Murat Kurum: Sizleri; CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal mitinginde vatandaşlara seslendi.

İstanbul’un mevcut yönetim tarafından 5 yıldır ihmal edildiğinin altını çizen Kurum, “31 Mart’tan sonra her evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız.” dedi. Kartal’ın tüm mahallelerinde vatandaşların dağ gibi biriken sorunlar nedeniyle dertli olduğunu dile getiren Kurum, “Gönlünüz müsterih olsun. Sizleri; CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz. Söz veriyoruz, 1 Nisan’dan itibaren Kartal’ımız için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız.” diyerek konuşmasına devam etti.

Murat Kurum: Sizleri; CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz - Resim : 1


Tüm Kartal’ın afetlere karşı dirençli hale gelmesi için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Murat Kurum, “Mülkiyet sorununu kaldıracağız. İBB ile kimsenin mülkiyet sorunu kalmayacak. Yeni bir imar planı yaparak, tek bir riskli yapı kalmayana kadar Kartal’ın tüm mahallerinde çalışacağız.” ifadelerini kullandı.



Etiketler ibb murat kurum kartal
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