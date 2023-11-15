Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Dünyaya örnek olmak zorundayız''

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ahıska Sürgünün 79’uncu yılı için düzenlenen anma programında “Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, iktisadi, ekonomik bağımsızlığını dünyada örnek hale getirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.

Antalya’da yaşayan Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944’te yaşadıkları topraklardan sürgüne uğramalarının 79’uncu yılı dolayasıyla düzenlenen anma programında bir araya geldi. Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği’nin (AKATÜB) gerçekleştirdiği programa Başkan Uysal da katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada zorla göç ettirilmenin, sürgüne uğramanın yıllarca dinmeyecek bir acı olduğunu belirterek “Çünkü hepimiz en çok annemizin pişirdiğini yemeyi seviyoruz” dedi.

Her coğrafyanın bir karakteri, sahibi ve her toprağın bir kokusu olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Vatan ettiğimiz yeri koruyacak kadar da iktisadi gücünüz ve bağımsızlığınız olmazsa her türlü risk tekrar eder. ‘Tarih tekerrürden ibarettir’ diye kadim bir söz var. Eğer dünyanın en güzel topraklarını vatan ettiyseniz, oranın hakkını verecek kadar iktisadi bağımsızlığınız, devam ettirebileceğiniz ekonomik gücünüz ve buna bağlı askeri gücünüzü, siyasi gücünüzü en zinde şekilde tutmak zorundasınız. O yüzden sorumluluğumuz çok yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, dünyada çok güçlü tutmak, iktisadi, ekonomik bağımsızlığını dünyada örnek hale getirmek, muasır medeniyetle rekabet edecek bir güce ulaştırmak ama ‘Yurtla barış dünyada barış’ diyerek hepimizin görevidir. Boynumuzun borcudur.”