Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Turizm 12 ay devam ediyor''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nde düzenlenen Komşu Buluşmalarında, geçen yıl 8’incisini yaptıkları Kaleiçi Old Town Festivaliyle kent içi turizmin 12 ay devam eder hale geldiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Komşu Buluşmalarının üçüncüsü Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde gerçekleşti. Üç Kapılar ‘da düzenlenen etkinlik, Oğuz Aksaç konseriyle başladı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı buluşmaya belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve mahalle sakinleri katıldı.

KENT HAKKI

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, ‘kent hakkını, kent kaynaklarını’ ilçe sakinlerine en eşit, en yaygın şekilde dağıtmaya gayret ettiklerini söyledi. Muratpaşa’nın herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, herkesin birbiriyle empati yaptığı, suç oranı düşük bir kent olduğunun altını çizen Başkan Uysal, geçen yıl 8’incisini yaptıkları Kaleiçi Old Town Festivaliyle de kent içi turizmin 12 ay devam eder hale geldiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

‘KAZANACAĞI ÇOK ŞEY VAR?’

“İnsanları büyük bir barış duygusuyla, kardeşlik duygusuyla, sevgiyle, saygıyla ağırlayan, hiçbir siyasi ayrım gözetmeyen, hiçbir insan ayrımı gözetmeyen, hiçbir felsefeyi, sosyolojik ayrımı tanımayan, bütün insanları eşit kabul eden ve bağrına basan, kamu hizmetini bütün insanların doğal bir hakkı sayan bu yaklaşımın bir miktar ayrıştırılmış, bir miktar kutuplaştırılmış, bir miktar örselenmiş, gelir dağılımı aşırı bozulmuş, iktisadi dengeleri bozulmuş, kendisine yön arayan, tasada ve kıvançta beraber olma duygusunu tazelemeye çok ihtiyaç duyan, çocuklarını aynı geminin güvertesinde büyüttüğü hissini hatırlamaya çok ihtiyacı olan Türkiye’mizin bu örnekten, Muratpaşa'mızdan, sizlerden, bizim oluşturduğumuz ortak yaşam kültüründen, bir arada yaşama kültüründen, oluşturduğumuz ortamdan alacağı çok şey var. Kazanacağı çok şey var. Türkiye'mizin buna çok ihtiyacı var.”

HEMŞEHRİ DERNEKLERİYLE BULUŞTU

Başkan Uysal, Komşu Buluşmalarından öncesinde ise Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Yaşar Müncester ve yönetimini, Antalya Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Uymaz ve yönetimini, Antalya Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbay ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Uysal dernek ziyaretlerinin yanı sıra Sedir Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman ve mahalle esnafına da ziyarette bulundu.