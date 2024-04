Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan ''acil'' destek çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’yı Sultanlar Ligi’nde başarıyla temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’un yıllık maliyetinin üç katına çıktığını söyledi. Uysal, bu mali tablonun mevcut sponsorluk yapısında devam ettirilemeyeceğini belirterek, kentin tüm kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerini takıma destek olmaya çağırdı.

Antalya’yı kadın voleybolunun dünyadaki en iddialı liglerinden Vodafone Sultanlar Ligi’nde temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ilk kez mücadele ettiği ligi 32 puanla 8’inci sırada tamamladı. Play-off’lara kalan takım, klasman maçlarının belirlendiği Play-Off 5. ve 8.’lik etabında mücadele edecek.



Ancak Belediye Başkanı Uysal, yıl içinde takım maliyetlerinin üç katına ulaştığını belirterek bu mali tablonun, mevcut sponsorluk yapısı ve diğer destekler içinde sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Uysal, maçlarını 2 bin 500 kişilik Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda dolu tribünlere oynayan takımın, spor turizminde de önemli bir paya sahip Antalya’nın marka değerine önemli katkı olduğunun altını çizdi.



Bunun büyüyerek devam etmesi için Antalya’yı takıma en geç bu hafta sonuna kadar destek olmaya çağıran Başkan Uysal, “İsim hakkı dahi her türlü sponsorluk için Antalya’mızın tüm kurum, kuruluş ve özel temsilcilerine açık bir davette bulunuyorum. Antalya’mızın Sultanlar Ligi’nde iddialı bir temsilcisi olması, kadın voleybolunun dünyadaki en iyi oyuncularını Antalya seyircisiyle buluşmasını devam etmişi için her türlü görüşmeye açığız” diye konuştu.



Başkan Uysal, sürecin bir an önce belli olması gerektiğini ve bu hafta sonuna kadar destek vermek isteyen kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin kararlarını bildirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.