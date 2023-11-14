Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, 16 Kasım Perşembe başlıyor. Antalya’yı edebiyatla, edebiyatı Antalya’yla buluşturacak etkinlikte söyleşiler, paneller, imza günleriyle edebiyatın kalbi Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda atacak.

Antalya Edebiyat Günleri, 16 Kasım Perşembe İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde Necati Abacı’nın, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Sanat İnsanları” sergisiyle açılacak. Ana etkinlik alanı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ise 17 Kasım Cuma saat 10.30’da açılışı yapılacak Antalya Edebiyat Günleri’ni saat 11.00’de şiir okuma ile devam edecek. Şiir okumada Nazmi Ağıl, Erdal Alova, Ali Cengizkan, Hüseyin Ferhad, Ahmet Telli yer alacak.

CUMHURİYETİN 100. YILI

Saat 12.00’de kitap imzalarıyla devam edecek etkinlik saat 14.00’te “Kavramsal Çerçeve: Çağdaşlaşma-Modernleşme ve Edebiyatımız” başlığında düzenlenecek panel gerçekleştirilecek. Panelde Prof. Dr. Sibel Irzık, Doç. Dr. Murat Ergin, Dr. Öğr. Gör. Hasan Aksakal konuşmacı olarak yer alacak. Saat 17.00’de “100. Yılda Çağdaşlaşma-Modernleşme Açısından Şiirimiz” başlıklı ikinci panel gerçekleştirilecek. Panelde yönetici olarak Ahmet Telli, konuşmacı olarak Erdal Alova, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Hüseyin Ferhad, Ferruh Tunç yer alacak.

ÖDÜL GECESİ

Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül gecesi ise Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Gecede, onur ödülleri Erendiz Atasü ve Ali Cengizkan’a, ‘En İyi Öykü Kitabı Ödülü’ Sardunyaların Kışı’yla Şenay Eroğlu Aksoy’a verilecek. ‘En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü’ ise Kendine Ait Bir Oda Bir Salon kitabıyla Okşan Mağara’ya ve Gün Doğusundan Kopan Hikayeler’le Aslıhan Duman’a takdim edilecek. Ödül töreninde Vedat Sakman sahne alacak.

İKİNCİ GÜN

8. Antalya Edebiyat günleri 18 Kasım Cumartesi Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda “100. Yılda Çağdaşlaşma-Modernleşme Açısından Sinema - Edebiyat Etkileşimi” söyleşisiyle saat 11.00’de başlayacak. Aynı gün 2 oturum halinde “100. Yılda Çağdaşlaşma-Modernleşme Açısından Öykü ve Romanımız” başlığındaki panel de gerçekleştirilecek. Antalya Edebiyat Günleri’nin ikinci günü Nazmi Ağıl, Erdal Alova, Ahmet Telli, Ferruh Tunç, Erendiz Atasü, Şenay Eroğlu Aksoy, Okşan Mağara, Aslıhan Duman, Hüseyin Ferhad, Hasan Aksakal, Sibel Irzık, Aydın Afacan, Semih Gümüş, Oktay Yivli, Polat Özlüoğlu, Eren Aysan, Zeynep Altıok, Atilla Dorsay, Ali Cengizkan, Sezer Ateş Ayvaz kitap imza etkinliklerinde okuyucularıyla buluşacağı imza günüyle sona erecek.

Gönüllü yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı danışma kurulunda Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl’ın yer aldığı ve öykü ödülleri seçici kurulunda, Ferruh Tunç, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Polat Özlüoğlu’nun bulunduğu 8. Antalya Edebiyat Günleri 19 Kasım Pazar ‘Edebiyat Patikası’ etkinliğiyle sona edecek.