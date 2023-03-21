Muratpaşa'da ilk iftar Kırcami’de

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, her yıl mahallelerde düzenlendiği iftar programı, bu Razaman’da Kırcami’den başlıyor. Aynı zamanda bölge sakinlerine tapuların da dağıtılacağı iftar, belediyenin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan geleneği mahalle iftarları bu yıl da devam ediyor. Ay boyunca 55 mahalleyi kapsayan iftarlarda 50 binden fazla kişi bir arada orucunu açacak. Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler, evsiz ve kimsesizlere yılın her günü sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak.

İlçede yılın ilk iftarı, Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami bölgesinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yıla yakın süredir tapu ve imar sorunun devam ettiği bölgenin geçen hafta tapularının belediyeye ulaştığını belirterek “Bu nedenle ilk iftarımızı bu bölgede düzenlemek istedik” dedi. Belediyenin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşecek iftarda, bölge sakinlerini temsilen sınırlı sayıda hak sahibine tapuları da dağıtılacak.