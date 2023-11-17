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Muratpaşa'da Turunç Masa 9 yaşında

Muratpaşa'da Turunç Masa 9 yaşında
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yönetişim sistemi Turunç Masa, 9’uncu yaşını kutladı. Belediye fuayesinde Turunç Masa çalışanlarıyla pasta kesen Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bütün Muratpaşa halkına kamu hizmetlerini eşit şekilde ulaştırmakta Turunç Masa en önemli gücümüzdür” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 17 Kasım 2014'te çalışmalarına başlayan halkla ilişkiler ve iletişim projesi Turunç Masa, 9 yaşına girdi. Turunç Masa çalışanları, projenin doğum gününü Başkan Uysal’la pasta keserek kutladı. Başkan Uysal, Turunç Masa’nın özveri ve disiplinle emsallerinin en iyi örnekleri arasına girmeyi başardığını belirtti ve nice 9 yıllar diledi. Uysal, “Türkiye’nin en disiplinli ve sistematik yönetilişim sistemini sahaya yansıtıyorsunuz. Bu bence yönetimişimde Türkiye’miz için devrim oldu. Bütün Muratpaşa halkına kamu hizmetlerini eşit şekilde ulaştırmakta Turunç Masa en önemli gücümüzdür. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” diye konuştu.

Turunç Masa, belediye başvuru masası, 7/24 destek veren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle 17 Kasım 2024 yılından bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan bir yönetişim projesi oldu. Turunç Masa’yla Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini belediyeye doğrudan iletmelerini sağlıyor ve adeta Muratpaşa’nın nabzını tutuyor.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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