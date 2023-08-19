Rıza Akpolat: Beşiktaş'ta kimse yalnız değil!

Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Mağaza ihtiyaç sahipleri ve hayırsever vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Mağaza ihtiyaç sahipleri ve hayırsever vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Pandemi döneminde faaliyete geçen Halk Market ve Halk Mağaza’dan on binlerce ihtiyaç sahibi yararlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuya ilişkin “Zor zamanları birlikte aşıyoruz.” mesajını paylaştı.

Beşiktaş Belediyesi’nin pandemi döneminde hayata geçirdiği Halk Mağaza ve Halk Market'ten şu ana kadar 30.000 ihtiyaç sahibi yararlandı. 500'ün üzerinde öğrenci hizmet alırken bu süre zarfında 20 binin üzerinde de ürün bağışlandı, 3 bin kişi de bağış yaptı.

Beşiktaş’ta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin Halk Kart ile ücret ödemeden aldığı ürünler arasında gıda malzemeleri (sıvı yağ, pirinç, nohut, bulgur vb.), kişisel bakım ürünleri (diş fırçası, diş macunu, sabun, bebek bezi vb.), temizlik ürünleri (deterjan, şampuan vs.) yer alıyor. Sıfır veya kullanılabilir durumda olan ikinci el beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası, ev/iş tekstili, kitap, oyuncak ve giysiler ise yardımseverlerden alınıp Halk Mağaza’dan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ihtiyaç sahibi ve bağış yapmak isteyen komşularına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

‘’Beşiktaş'ta kimse yalnız değil! Halk Mağaza ve Halk Market'teki ürünleri ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyor, zor zamanları birlikte aşıyoruz. Katkı sunmak ve bağış yapmak isteyen komşularımız 0212 261 81 00 / 0212 236 22 00 numaralarından bizlere ulaşabilir, ihtiyaç sahibi komşularımız ise 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizi arayarak Halk Kart başvurusunda bulunabilir."