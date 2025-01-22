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Şampiyonada Muratpaşa’yı temsil edecekler

Şampiyonada Muratpaşa’yı temsil edecekler
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Antalya’da 2’ncilik elde ederek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Muratpaşa Belediyespor’un U-18 Basketbol Takımı oyuncuları, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyespor basketbol dalında başarılarını sürdürüyor. Antalya’da U-18 yerel ligler bu yıl 8 takım ile oynandı. Ligde ikincilik elde eden Muratpaşa Belediyespor, 4 Mart’ta Türkiye Basketbol Federasyonu’nun belirleyeceği bir ilde Bölge Şampiyonasına katılacak. Başarı elde etmeleri halinde ise Muratpaşa’yı Anadolu Şampiyonası’nda temsil edecekler.

ERDEM TÜRETKEN’İN BAŞANTRENÖRLÜĞÜNDE

Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak 2020’den bu yana eski milli basketbolcu Erdem Türetken’le çalışıyor. Başantrenör Türetken, basketbolda profesyonel kariyerine Darüşşafaka’yla başladı. Sayısız kez Üniversite ve B Milli Takım formalarını giyen Türetken, Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray, Aliağa, PETKİM gibi takımların formasıyla mücadele etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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