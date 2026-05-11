  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Şanlıurfa Belediye İşçileri Yeniden Hizmet-İş Sendikası’na Dönüyor

Şanlıurfa Belediye İşçileri Yeniden Hizmet-İş Sendikası’na Dönüyor

Şanlıurfa Belediye İşçileri Yeniden Hizmet-İş Sendikası’na Dönüyor
Güncelleme:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler arasında sendikal hareketlilik yaşanıyor. Daha önce Hizmet-İş Sendikası bünyesinde örgütlü olan bazı işçilerin, süreç içerisinde Öz Belediye-İş Sendikası’na geçtiği; ancak beklentilerin karşılanmaması nedeniyle yeniden Hizmet-İş’e üye olmaya başladığı öğrenildi.

İşçiler, özellikle yeni dönem toplu iş sözleşmesinin henüz yapılmamasından dolayı rahatsız olduklarını dile getiriyor. Görüşlerine başvurulan bazı çalışanlar, Hizmet-İş döneminde iyi haklar elde ettiklerini ve iyi sözleşmeler imzaladıklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“En iyi sözleşmeyi Hizmet-İş döneminde yaptık. Bu gün bu maaşları alıyorsak sendikanın mücadelesiyle oldu . Yeni dönem toplu iş sözleşmesi hâlâ yapılmadı. Bizlere verilen vaatler tutulmadı . İş kolu barajını geçemeyen sendikalara bir daha üye olmayız. Mahkeme yüzünden en az bir sene daha sözleşme yapamayız.Bizleri mağdur ettiler.”

Sendikalar arasında yaşanan üye mücadelesi ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işvereni ise işçilerin sendikal tercihine saygı duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, işçilerin istedikleri sendikaya üye olmasının anayasal hak olduğu vurgulanarak, “hiç bir sendika işyerlerinde işverenin adını kullanmadan herkes sendikal örgütlenme yapabilir. İşçiler sendikalarını özgür iradeleriyle seçebilir. Belediye üst yönetiminin bu konuda duruşu nettir ” denildi.

Belediye şirketlerinde önümüzdeki süreçte sendikal dengelerin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu .

Bu Haberleri Kaçırma...

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Etiketler Şanlıurfa Belediyesi işçiler sendika himzet-işi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı
Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı