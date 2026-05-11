Şanlıurfa Belediye İşçileri Yeniden Hizmet-İş Sendikası’na Dönüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler arasında sendikal hareketlilik yaşanıyor. Daha önce Hizmet-İş Sendikası bünyesinde örgütlü olan bazı işçilerin, süreç içerisinde Öz Belediye-İş Sendikası’na geçtiği; ancak beklentilerin karşılanmaması nedeniyle yeniden Hizmet-İş’e üye olmaya başladığı öğrenildi.

İşçiler, özellikle yeni dönem toplu iş sözleşmesinin henüz yapılmamasından dolayı rahatsız olduklarını dile getiriyor. Görüşlerine başvurulan bazı çalışanlar, Hizmet-İş döneminde iyi haklar elde ettiklerini ve iyi sözleşmeler imzaladıklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“En iyi sözleşmeyi Hizmet-İş döneminde yaptık. Bu gün bu maaşları alıyorsak sendikanın mücadelesiyle oldu . Yeni dönem toplu iş sözleşmesi hâlâ yapılmadı. Bizlere verilen vaatler tutulmadı . İş kolu barajını geçemeyen sendikalara bir daha üye olmayız. Mahkeme yüzünden en az bir sene daha sözleşme yapamayız.Bizleri mağdur ettiler.”

Sendikalar arasında yaşanan üye mücadelesi ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işvereni ise işçilerin sendikal tercihine saygı duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, işçilerin istedikleri sendikaya üye olmasının anayasal hak olduğu vurgulanarak, “hiç bir sendika işyerlerinde işverenin adını kullanmadan herkes sendikal örgütlenme yapabilir. İşçiler sendikalarını özgür iradeleriyle seçebilir. Belediye üst yönetiminin bu konuda duruşu nettir ” denildi.

Belediye şirketlerinde önümüzdeki süreçte sendikal dengelerin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu .