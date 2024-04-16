Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kaymakam Ömer Kalaylı’yı ziyaret etti

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ardından çalışmalarına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı’yı makamında ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 31 Mart Mahalli idareler seçimleri ardından görevine başladı. Göreve başladıktan sonra makamında ziyaretleri kabul eden Başkan Aksu, kamu kurumu yetkililerini de ziyaret etmeye devam ediyor. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı’yı makamında ziyaret eden Aksu, Sarıyer’de hayata geçirecekleri projeler ve yapacakları çalışmalar hakkında bir süre Kaymakam Ömer Kalaylı ile görüştü. Sarıyer’in çözülmesi gereken önemli sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili tüm kamu kurumları ile uyum ve istişare içerisinde çalışacaklarını ifade eden Başkan Aksu, Kaymakam Ömer Kalaylı’ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Kaymakam Ömer Kalaylı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya teşekkür etti.