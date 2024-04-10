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Şişli Belediye Başkanı Şahan, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

Şişli Belediye Başkanı Şahan, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret ederek kurum sakinleri, gönüllüler ve çalışanlarla bayramlaştı. Programda konuşan Şahan, ''Beni de bir evladınız gibi görün. Hep burada olacağım, yanınızda olacağım. Hep elinizi öpmeye duanızı istemeye; hizmet etmek için seferber olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz.'' dedi.

Ramazan Bayramı namazını Kuştepe Merkez Camisi’nde kılan Resul Emrah Şahan, bayram ziyaretleri kapsamında Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Şahan, Darülaceze sakinleri başta olmak üzere gönüllüler ve çalışanlarla bir araya geldi. Şahan, Darülaceze sakinleriyle tek tek bayramlaşarak yakından ilgilendi.

“HİZMET ETMEK İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ”

Bayramlaşma programında konuşan Şahan, seçimlerden önce de ziyaret ettiği Darülaceze’nin önemine vurgu yaptı. Şahan, “Beni bir evladınız gibi görün. Hep burada olacağım, yanınızda olacağım. Hep elinizi öpmeye, duanızı istemeye; hizmet etmek için seferber olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

DARÜLACEZE BAŞKANI CEBECİ, BAŞKAN ŞAHAN’A BAŞARI DİLEDİ

Darülaceze Başkanı Cebeci de Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın bayramda ilk ziyaret yerinin Darülaceze olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cebeci, “Kendisine hoş geldin, başarılar diliyoruz. Birbirimize komşuyuz. ‘Komşu, komşunun külüne ihtiyacı olur’ derler. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olur. Başkanımıza Şişli’de güzel işler yapması temennisiyle başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.
 
Öte yandan Başkan Şahan, bayram ziyaretleri kapsamında Feriköy, Harbiye, Fulya ve Kuştepe Polis Merkezlerini giderek polislerle tek tek bayramlaştı.

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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