Şişli Belediyesi'nin ''Gezici Kent Lokantası'' hizmeti girdi

Şişli Belediyesi; sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti veren kent lokantalarını yenilikçi hizmet anlayışıyla yurttaşın ayağına götürmek üzere “Gezici Kent Lokantası” projesini hayata geçirdi.

İBB’nin İstanbulluları hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan kent lokantaları; Şişli Belediyesi’nin yenilikçi anlayışla “Gezici Kent Lokantası” olarak hizmete başladı.

Gezici kent lokantası olarak hizmet verebilmesi için Şişli Belediyesi, bir TIR’ı lokantaya dönüştürdü. Gezici kent lokantasının ilk durağı Darülaceze Caddesi’ndeki, Perpa Ticaret Merkezi önü oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezici kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

BAŞKAN ŞAHAN YEMEK SERVİSİ YAPTI

Gezici lokanta önünde sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

GEZİCİ KENT LOKANTAMIZ 5 LOKASYONDA ÇALIŞACAK”

Gezici kent lokantasıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Şahan, “Gündüz nüfusu 3,5 milyon olan bir şehirde gezici kent lokantasına ihtiyacımız olduğunu araştırmalarla hem de yaptığımız analizler sonucu edindik. İstanbul buradan gelip geçiyor. Pek çok çalışanın, öğrencinin olduğu bir yerde, 5 tane lokasyon belirledik. Gezici kent lokantamız bu 5 lokasyonda ay içerisinde belli rotasyonlarda çalışacak” diye konuştu.

“YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKALARINA KARŞI YOKSULLUKLA MÜCADELE EDEN BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI”

Ekonomik krizin yarattığı tüm zorluklara karşı yerel yönetimlere önümüzdeki dönem çok büyük bir görev düştüğünün altını çizen Şahan şunları söyledi:



“Biz ilçe belediyeleri olarak, 2019 ve 2024 yılları arasında İBB’de Ekrem Başkanımızın yönettiği sosyal politikaları, bu kentin yurttaşlarının daha dirençli, daha kuvvetli aileler olmasına ilişkin politikalarla takipçisi, uygulayıcısı olacağız. Kent lokantası bunlardan biri. İBB kent lokantaları ile aynı menülere ve aynı fiyata sahip. Gezici (kent lokantası) bir tane açtık. İki tane de sabit kent lokantamızı iki mahallemizde önümüzdeki ay hayata geçireceğiz. Bunlar da yine mahallenin pozisyonuna ve talebine yönelik oluşturduğumuz şeyler. Biz yoksullaştırma politikalarına karşı yoksullukla mücadele eden bir yerel yönetim anlayışını önümüzdeki dönem ortaya koymak zorundayız.”

“ANA PROBLEMLERDEN BİRİ BESLENME”

Resul Emrah Şahan, öncelikle yurttaşın yanında olan bir yerel yönetim anlayışını göstermek zorunda olduklarını belirten Resul Emrah Şahan, gezici kent lokantasının İstanbul’da ilk örneğinin Şişli’le olduğunu ifade etti. Şahan, “Perpa, işçi arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın çok yoğun olduğu bir yer. Bugün öğrencilerin, çalışanların bu kentte gündelik hayattaki ana problemlerinden biri beslenme, ulaşım ve benzeri gündelik hayata ilişkin sıkıntıları var. Yerel yönetim olarak bunları gören, işiten; bunlara ilişkin projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DÖRT ÇEŞİT MENÜ 40 LİRA

İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü 40 lira olarak servis edildi. Gezici kent lokantasının ilk günkü menüsü şöyle oldu:

-Ezogelin çorba

-Dana haşlama

-Tereyağlı makarna

-Elma

-Su

GEZİCİ KENT LOKANTASI 1.000 KİŞİLİK YEMEK KAPASİTESİNE SAHİP

Gezici TIR, ilerleyen günlerden itibaren ilçe genelinde belirlenen farklı noktalarda dar gelirli yurttaşlar ve öğrencilerle buluşacak. Günlük 1.000 kişilik yemek kapasitesine sahip olan Gezici Kent Lokantası hafta içi her gün 12.00 ila 17.00 arasında hizmet verecek. Şişli Belediyesi’nin 7 personelinin görev yapacağı gezici kent lokantasının menüsü ve fiyatı İBB’nin kent lokantalarıyla aynı olacak.

GEZİCİ LOKANTA: SÜREKLİ DEĞİŞEN NOKTALAR

Gezici kent lokantası, belirli aralıklarla Şişli’nin farklı bölgelerinde konumlanacak. Bu sayede, Şişli’nin dört bir yanındaki vatandaşlar, kendilerine en yakın noktadan bu hizmetten faydalanabilecekler. Şişlililer gezici kent lokantasının yeni duraklarını Şişli Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip edebilecekler.