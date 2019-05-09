Turan Hançerli: ''Bütün iyi insanları mücadeleye çağırıyorum''

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Bağımlılıkla Mücadele Derneği (BAĞDER) ve Artı Akşam Lisesi’nin düzenlediği tiyatro etkinliğinde sahnelenen “Pranga” isimli oyunu izledi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Avcılar’daki 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra Kaymakam Ömer Lütfi Yaran da katıldı. Alas Metin, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri ve Zeynep Necili tarafından sahnelenen oyunda, bağımlılıkla mücadele konu edinildi.

Oyunun ardından konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Çocuklarımızın bu illete bulaşmaması için her türlü gayreti göstereceğiz.” dedi.

“Bağımlılığa karşı artan yoğunluklu mücadele”

Pranga isimli tiyatro oyunu sonrasında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şu ifadeleri kullandı.

“Bağımlılık, sebep veya bahane üretmeden mutlaka çözmemiz gereken bir sorun. Toplumun her kesimi bağımlılıkla mücadele konusunda duyarlılık gösteriyor. Sivil toplum kuruluşları ve tüm iyi insanların yanı sıra, Kaymakamlık ve Belediyemiz de bu sorunun çözümü için özel çaba sarf ediyor.

Fakat tüm bu çabaya rağmen, bağımlılığın ülkemizin ve dünyanın ciddi sorunları arasında yer aldığını üzülerek görüyoruz. Biz, Avcılar Belediyesi olarak bu alanda artan yoğunluklu çalışmalar yürüteceğiz. Bağımlı kardeşlerimizin bu sorundan kurtulması ve her şeyden daha önemlisi çocuklarımızın bu illete bulaşmaması için her türlü gayreti göstereceğiz.

Mücadelede el ele olacağız. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olacağız. Bağımlılıkla mücadele sanat yolula daha etkili oluyor. Oyunu izlerken çok duygulandık. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı Turan Hançerli, konuşmalarının ardından öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

