Turan Hançerli: ''Sivas Katliamı tek kelimeyle vahşet''

Sivas'ta 37 insanın yakılarak katledilişinin 26'ıncı yıl dönümü nedeniyle ilçede düzenlenen anma etkinliğine katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Başbağlar, Uludere, Ankara Garı, Suruç gibi katliamları lanetledi. Faillerin ortaya çıkarılmamasının yeni katliamlara neden olduğunun altını çizen Hançerli, "Belki de, bu acıların sürüp gitmesinin en temel nedeni bu. Bu nedenle unutmamak, unutturmamak lazım." diye konuştu.

Avcılar Kent Konseyi tarafından düzenlenen Sivas Katliamı Anma Etkinliğine katılan Belediye Başkanı Turan Hançerli, yaşanan acıların benzer olaylara karşı mücadele azmini kuvvetlendirdiğini söyledi.

"ANIYORUZ, UNUTMUYORUZ"

Erol Mumcu Kültür Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hançerli şu ifadeleri kullandı:

"Çok dertler yaşandı. Hemen yakın geçmişte de benzerlerini yaşadık Anıyoruz, unutmuyoruz. Başka acılar yaşanmasın istiyoruz. Katillerin hala cezalandırılmadığını biliyoruz. Sadece Sivas Katliamı’nda değil, benzer tüm katliamlarda failler ortaya çıkmıyor. Failler hak ettikleri cezaları almıyorlar. Belki de, bu acıların sürüp gitmesinin en temel nedeni bu. Bu nedenle unutmamak unutturmamak lazım.

"ACILARIMIZ BİZİ BİRLEŞTİRECEK"

Herkes kendi acısını kendi köşesinde yaşarsa, acılar sadece o kişilerin olur. Bazen de acılar, intikam duygusunu geliştirip başkalarının acı yaşamasına da vesile olabiliyor. Başbağlar Katliamı’nı da kınıyoruz. Yine Uludere (Roboski) Ankara Garı ve Suruç katliamlarını da yaşadık. Devletin, güvenlik güçlerinin, adalet eve hukukun bu katliamların önleyebilmesi gerekir. Bu acı son olsun başka acılar yaşanmasın.

Acılarımız bizi birleştirecek ve yeni acılar yaşanmaması için mücadele azmimizi kuvvetlendirecek. Onların anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

"İNSANLIK ONURU SADECE MADIMAK'TA YANMADI"

Hançerli'nin ardından söz alan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Sivas, Başbağlar, Roboski ve Ankara'da insanlık onurunun yandığını söyledi.

"26 senedir her yıl bugün maalesef hep aynı acıları yaşıyoruz. İnsanlık onuru 26 senedir yanmaya devam ediyor. Artık bu insanlık onurunun yanmamasını istiyoruz. Başkanımızın da belirttiği gibi insanlık onuru sadece Madımak'ta yanmadı, Başbağlar, Roboski, Ankara Garı ve Maraş’ta da yandı. Bu gibi insanlık onurunun yok edildiği olayların artık yaşanmamasını diliyorum."