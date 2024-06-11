Ünlü futbolcu Gerald Asamoah ''Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi''ni ziyaret etti

Almanya Milli Takımı Eski Futbolcusu ve EURO 2024 Resmi Elçisi olan Gerald Asamoah, Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi”ni ziyaret etti.

Almanya Milli Takımı Eski Futbolcusu ve EURO 2024 Resmi Elçisi olan Gerald Asamoah, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi’ni ziyaret etti.

Etkinliğe; Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim Politikaları Strateji ve Planlama Daire Başkanı Peter Kettner, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Björn Meusel de katıldı.

ÇOCUKLARA TOP VE İMZALI TİŞÖRT HEDİYE ETTİ

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte efsane futbolcu Asamoah, merkezi gezerek çocuklara yönelik projelerle ilgili bilgi aldı.

Sevgi seli ve coşku ile karşılanan ünlü futbolcu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara top ve imzalı tişört hediye etti. Almanya Büyükelçiliği temsilcilerinin de katıldığı ziyarette, Asamoah’a çocukların yaptığı tablo hediye edildi.

ÇOCUKLAR VE ASAMOAH UNUTULMAZ BİR ANI YAŞADI

Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, “Alman Milli Takımının efsane futbolcusu Ankara’ya geldi. Asamoah Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezimizi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdi. Çocuklar ve Asamoah unutulmaz bir anı yaşadı” derken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz da “EURO 2024 kapsamında Asamoah’ı merkezimizde misafir ettik. Çocuklarımıza hediyelerini takdim etti ve merkezimizde yaptığımız faaliyetlerimizi inceledi” dedi.

EĞİTİM VE SOSYAL ETKİNLİKLER TEK ÇATI ALTINDA

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi ile; çocukların aileleri ile ilgili sorunların çözülmesi, eğitime yönlendirmesi, öğrencilerin eğitimlerine destek olunması, okul hayatını sekteye uğratan ekonomik nedenlerin aza indirilmesi ve çocukların istismarını sağlayacak koşulların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Öğrencinin durumunun daha sağlıklı tespit edilebilmesi için hane ziyaretleri yapılıyor ve okullarındaki rehberlik servisleri ile iletişim kuruluyor. Öğrenciler merkezden; internet, bilgisayar, halk oyunları, matematik, resim, ahşap boyama, İngilizce gibi eğitim içerikli desteklerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden de yararlanabiliyor.