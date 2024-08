Üsküdar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sertab Erener ile son dönemin sevilen gruplarından Evdeki Saat sahne aldı.

Üsküdar Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamalar kapsamında ünlü sanatçı Sertab Erener ile Evdeki Saat grubu Üsküdarlılara bayram coşkusunu yaşattı.

Gün boyu süren kutlama programı sabah saatlerinde Şemsipaşa Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen “Zafer Bayramı Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışı” etkinlikleri düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katıldığı programda bando takımı performans sergiledi.

SALACAK SAHİLİNDE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Salacak Sahili’nde devam eden etkinliklerde “Yüzen Yat”ta DJ performansı, E-Spor Yelken Yarışı ve Denizci Bağları Atölyesi gibi aktiviteler gerçekleşirken, Şamandıra’ya Can Simidi Atma Yarışı ve Kano gibi etkinlikler ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin takım sporları ve bireysel spor dallarını desteklemek amacıyla amatör spor kulüplerine forma, futbol topu ve birçok spor malzemelerinin tedarik edildi. Programa katılan Başkan Dedetaş, Büyük Önder Atatürk'ün “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözünü hatırlatarak gençlerin spora yönlendirilmesinin kötü alışkanlıklara karşı önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Etkinlikler kapsamında saat 18.00’de 3. Ahmet Çeşmesi’nden başlayarak Harem Etkinlik Alanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Bando eşliğinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla yürüyen Üsküdarlılar, İzmir Marşı da söyledi.

ÜNLÜ SANATÇI SERTAB ERENER’E YOĞUN İLGİ

Zafer Bayramı etkinlikleri Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Sertab Erener ve Evdeki Saat konserleriyle devam etti. Sevilen parçalarını seslendiren Sanatçı Sertab Erener izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konser öncesinde konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Tarihin en kutsal sayfalarından birini çeviriyoruz; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.” diyerek sözlerine başladı.

30 Ağustos’un sadece bir zaferin değil, bir milletin, bir şehrin, herkesin bağımsızlık aşkının bayramı olduğunu kaydeden Dedetaş, Atatürk’ün "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." sözlerinin bizlere emanet edilen en büyük mirası olduğunu dile getirdi.

Üsküdar’ın her sokağında da bu emanetin bir notası yankılandığını aktaran Dedetaş, “Üsküdar Sultan Tepe’de bulunan Özbekler Tekkesi, Anadolu’ya cephane kaçırılmasında görev aldı. Yaralı ve hasta askerlerin tedavi edildiği bir hastane işlevi gördü. Üsküdar’da her bir taşın, her bir evin, her bir insanın hikayesi, bu zaferin bir parçasıdır.

Her birimiz, bu toprakların bekçisiyiz. Bu özgürlüğün koruyucusuyuz. Bugün sadece geçmişe saygı duruşunda bulunmuyoruz, geleceğe de söz veriyoruz.“ dedi.

“ÜSKÜDAR HALKI VE İSTANBUL İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Tarihimizden aldığımız ilhamla, daha güçlü, daha dayanışmacı, daha özgür bir Üsküdar için tek yumruk olacağız.” diyen Dedetaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üsküdar’ımız için durmadan dinlenmeden, birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Üsküdar halkı ve İstanbul için tüm imkan ve gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne büyük bir değer olduğunu anlatmak için buradayız. Çok parlak bir gelecek bizleri bekliyor Üsküdar. Bu anlamlı günde, tüm şehitlerimize, gazilerimize, bu vatan için canını dişine takan tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların sayesinde, bugün burada, özgürce bayram kutlayabiliyoruz, aziz ruhları şad olsun. Daha yapacak çok güzel işlerimiz, birlikte omuz omuza yürüyecek çok güzel yollarımız var.

Hepinizin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız, birliğimiz ve Üsküdar sevgimiz daim olsun.”