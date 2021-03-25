  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Yağışlar barajlara yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

Yağışlar barajlara yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının da etkisiyle yüzde 69,83'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken geçen yıl aynı dönemi geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 25 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,92 olarak görülüyor.

İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 61,19, Terkos'ta yüzde 65,06, Sazlıdere'de yüzde 36,76, Alibey'de yüzde 63,13, Büyükçekmece'de yüzde 69,59, Ömerli'de yüzde 86,57, Darlık'ta yüzde 82,36, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 49,28 olarak kaydedildi.

 

Etiketler iski ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu barajlar barajların son durumu istanbul barajları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burak Yılmaz, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
İDO, seferleri iptal edildi
Kar'aydın İstanbul! İstanbul güne yine karla başladı!
Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
Soğuk ve karlı hava ne kadar sürecek ? İşte son hava durumu
AK Parti'nin sattığı köy malları yargıda
Konya - Antalya karayolu ''kar''dan kapandı!
TV ekranlarında peş peşe final kararları... İşte final yapacak diziler
AK Parti'ye ''en yakın isim'' açıkladı: Kabine değişikliği bugün!
Soğuk ve karlı hava ne kadar sürecek ? İşte son hava durumu